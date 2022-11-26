Từ 7h ngày 26/11/2022: Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Thần Tài hô tên lớn, 3 con giáp giàu to trúng đậm, kinh doanh lãi khủng, tiền vào túi ào ào, may mắn đến rực lửa, lộc chào đón hân hoan

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Có thể nói tuần này là một tuần thuận lợi, đặc biệt từ 7h ngày 26/11 đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Tuổi Thìn

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Thìn xuống dốc do đó gặp nhiều áp lực trong công việc, đặc biệt là thời gian đầu năm dù bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả thu lại không như ý muốn.

Từ 7h ngày 26/11, sau khi trải qua nhiều vất vả, khó khăn, cuối cùng con giáp này đã có thể cảm nhận “mùi vị” của sự thành công.

Thời gian này, do được quý nhân ra tay giúp đỡ, nên công việc có bước tiến vượt bậc, đồng thời, nguồn thu nhập cũng tăng lên phi mã. Con giáp này cuối cũng cũng đã “cá chép hóa rồng”.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn biết nhìn xa trông rộng. Họ cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Từ 7h ngày 26/11, người tuổi Mùi cho thấy họ có nhiều điều kiện thuận lợi để rót tiền đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Đây là khoảng thời gian vàng để Mùi có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, người tuổi Mùi không nên ỷ lại vào may mắn mà xao nhãng, bỏ lỡ cơ hội cũng như không cố gắng trong công việc.

Bên cạnh quan vận, tài lộc của người tuổi Mùi cũng thăng hoa rõ rệt. Ngoài thu nhập chính, Mùi còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.