Con giáp này cũng rất ngay thẳng, có lòng tự trọng cao, nhưng cũng rất tự tin và không làm những điều sai trái. Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ được nhiều người kính trọng và quý mến.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Ngọ tương đối mạnh mẽ, luôn phấn đấu vươn lên dù có gặp khó khăn thế nào cũng không dừng lại. Tuổi Ngọ làm việc gì cũng nghiêm túc. Họ dùng nhiều phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất.

Nửa đầu năm 2022, họ sống khá chật vật, ví tiền luôn xẹp lép nhưng 2 tháng cuối năm nay, may mắn luôn theo sát bạn, đặc biệt từ 6h sáng ngày 6/11 con giáp tuổi Ngọ tích lũy tài sản nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhờ đó tâm trạng cũng phấn khởi hơn.

Con số may mắn: 5, 17

Tuổi Tị

Tử vi từ 6h sáng ngày 6/11 Chính Ấn hỗ trợ người tuổi Tỵ đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Chủ Nhật này có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Những thuận lợi này đến từ việc bạn đang làm công việc mà mình yêu thích, có niềm đam mê và hứng thú thực sự, đây mới là điểm mấu chốt giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này nên hãy trân trọng cơ hội hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa khí vượng khiến tâm trạng bạn khá dễ nóng giận, nhất là khi đối mặt với những chất vấn hay nghi ngờ từ nửa kia. Bạn cố làm mọi chuyện theo thói quen mà không để ý tới cảm xúc của đối phương, bạn cảm thấy tình yêu phai nhạt dần mà chẳng biết đến từ phía ai, nói chung tình cảm không còn nồng nàn như trước nữa.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn: 9, 28

Tuổi Mùi

Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển.

Năm nay, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ vào cuối năm 2022 này. Từ 6h sáng ngày 6/11, người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 17h

Con số may mắn: 10, 66

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.