Từ 24/12 đến 28/12 THẦN TÀI nhả vía: 3 con giáp làm ăn đại vượng, phú quý gia tăng, tiền chật ví, vàng tràn rương, tiêu sài thả ga không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 16:20

Từ 24/12 đến 28/12 là thời điểm cực kỳ may mắn của những con giáp sau đây khi tài lộc tăng tiến liên chuyện, sự nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuổi Hợi

Trong thời gian gần đây, những người tuổi Hợi đã có một cuộc sống khá “dễ thở” khi công danh, sự nghiệp, tiền tài hay chuyện tình cảm đều ổn định. Với tính cách chân thành và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, con giáp này dễ dàng nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Cũng nhờ vậy mà mỗi khi gặp khó khăn, họ chỉ cần lên tiếng là nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình.

Từ 24/12 đến 28/12 THẦN TÀI nhả vía: 3 con giáp làm ăn đại vượng, phú quý gia tăng, tiền chật ví, vàng tràn rương, tiêu sài thả ga không lo nghĩ - Ảnh 1

Đặc biệt, từ 24/12 đến 28/12 chính là “cơ hội vàng” để người tuổi Hợi thay đổi cuộc sống của mình. Họ không chỉ nhận được những lời đề nghị tăng lương thăng chức mà còn được mời tham gia vài dự án đầu tư. Nếu biết tận dụng cơ hội và chăm chỉ làm việc, số tiền mà con giáp này tích luỹ sẽ ngày một nhiều thêm.

Tuổi Tỵ

Các bạn cầm tinh con rắn có suy nghĩ riêng nên dù ở đâu cũng có thể lên đường thực hiện ước mơ của mình, trong hai năm tới, các bạn thuộc cung hoàng đạo rắn sẽ được các ngôi sao may mắn phù hộ, họ rất thích hợp để phát triển bản thân.

Từ 24/12 đến 28/12 THẦN TÀI nhả vía: 3 con giáp làm ăn đại vượng, phú quý gia tăng, tiền chật ví, vàng tràn rương, tiêu sài thả ga không lo nghĩ - Ảnh 2

Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, từ 24/12 đến 28/12, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh nhưng lại kém may mắn. Đường công danh của bạn khá bấp bênh trong thời điểm này. Tuy nhiên từ 24/12 đến 28/12, mọi thứ sẽ nhanh chóng được giải quyết êm đẹp. Bạn không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Cũng không còn ủ rũ, mệt mỏi, tinh thần sa sút như trước nữa.

Từ 24/12 đến 28/12 THẦN TÀI nhả vía: 3 con giáp làm ăn đại vượng, phú quý gia tăng, tiền chật ví, vàng tràn rương, tiêu sài thả ga không lo nghĩ - Ảnh 3

Thân chỉ cần ngồi không hưởng phúc, không sợ tiểu nhân hãm hại. Chỉ sau một đêm, vận trình của bạn đã thay đổi nhanh chóng, mọi sự phất lên như diều gặp gió. Thân nên tận dụng cơ hội đầu tư kiếm thêm để cuộc sống về già an nhàn, thảnh thơi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Thứ Bảy (24/12): 3 con giáp vướng hạn xui xẻo, của cải tiêu tan, làm ăn thất bát, tiểu nhân âm thầm hãm hại, thị phi vây hãm gian truân

Đúng ngày mai, Thứ Bảy (24/12): 3 con giáp vướng hạn xui xẻo, của cải tiêu tan, làm ăn thất bát, tiểu nhân âm thầm hãm hại, thị phi vây hãm gian truân

Vào ngày mai 24/12, những con giáp sau phải rất cẩn thận khi làm ăn buôn bán, tránh nói ra vào kẻo họa thị phi dính vào mình.

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