Đúng ngày mai, Thứ Bảy (24/12): 3 con giáp vướng hạn xui xẻo, của cải tiêu tan, làm ăn thất bát, tiểu nhân âm thầm hãm hại, thị phi vây hãm gian truân

Sự nghiệp của Sửu đi xuống vì vướng phải Thương Quan. Trong công việc bạn cảm thấy mất kết nối với những người xung quanh. Buôn bán trì trệ, khách thưa thớt, cẩn thận trong khâu giao dịch xảy ra sai sót. Đôi lúc chỉ nên an phận thủ thường, ham làm ăn to là mất hết.

Vận trình tài lộc kém may mắn vì lâm Tương Phá cục. Hôm nay không nên giao cửa hàng hay giao tiền cho người khác, nếu bận thì nên dời công việc đến ngày hôm sau hẵng làm. Có điềm trộm cắp vặt, cướp tiền hoặc mất tiền oan, Sửu nên cẩn thận hết sức.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Gia đình bạn vẫn trong trạng thái bình an nên đừng có tham lam mơ tưởng đến những hạnh phúc xa vời. Bạn trẻ tuổi này nên cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của mình, hạn chế thời gian cho công việc.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan đem tới nhiều điều phiền phức cho người tuổi Tỵ. Dù đã rất cố gắng nhưng bạn vẫn vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên, thậm chí là bị kẻ tiểu nhân gây khó dễ, khiến công việc gặp nhiều khó khăn.

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn chớ nên dễ dàng kích động vì những lời nói gần nói xa của người khác. “Cây ngay không sợ chết đứng”, hãy tập trung làm việc và dùng sự thực để chứng minh năng lực của bản thân mình.

Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc.

Tuổi Tý

Vào ngày mai 24/12, tuổi Tý gặp Mão sinh tương hình vô lễ nên cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn, công việc bấp bênh, vướng phải nhiều thị phi.

Tý thuộc Thủy, Mão thuộc Mộc. Theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc. Nên nếu ví Tý (Thủy) là mẹ thì Mão (Mộc) được coi như con.Trong trường hợp tuổi Tý vượng thì Thủy vượng, nước vượng quá, cây sẽ bị ngập úng sẽ không sống được; còn Mão vượng tức là Mộc vượng, cây vượng quá sẽ hút hết nước. Vì vậy, dù Thủy sinh Mão nhưng nếu quá trình gây mất cân bằng thì sẽ khắc nhau.

Trong cuộc sống, tuổi Tý dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là dễ vấp phải tranh cãi với người khác dẫn đến làm việc gì cũng không ổn. Ngoài ra, chuyên hôn nhân gia đình của tuổi Tý cũng không được thuận buồm xuôi gió

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.