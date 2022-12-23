Từ 12h ngày 23/12/2022: Phật Bà mở đường, Thánh Nhân dẫn lối, 3 con giáp lộc về tới tấp, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn vượng phát, tay ôm tiền vàng

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 11:15

Tử vi dự đoán từ 12h trưa ngày 23/12, những con giáp này đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, công việc làm ăn tăng tiến không ngừng.

Tuổi Dậu

Từ 12h trưa ngày 23/12 tuổi Dậu có thể đón lộc về không ngớt luôn đó. Con giáp này được Thần Tài che chở nên chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ phát đạt. 

Từ 12h ngày 23/12/2022: Phật Bà mở đường, Thánh Nhân dẫn lối, 3 con giáp lộc về tới tấp, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn vượng phát, tay ôm tiền vàng - Ảnh 1

Trong ngày này thì tốt nhất bản mệnh nên lánh mặt người tuổi Tý để tránh những chuyện xui xẻo xảy ra, tiền không kiếm được còn dễ bị hao tài.

Bước sang 12h trưa ngày 23/12 cơn mưa tài lộc bắt đầu thực sự ập đến với người tuổi Dậu. Con giáp này làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi. Có nhiều cơ hội kết hợp làm ăn, bản mệnh có thể cân nhắc để chọn lựa đối tác phù hợp với mục tiêu phát triển của mình.

Tuổi Mão

Muốn vươn lên gặt hái thành công, người tuổi Mão cần học cách bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người ngoài. Đừng để những lời bàn lùi của người khác khiến bạn nhụt chí, không dám thực hiện những kế hoạch lớn lao của mình.

Từ 12h ngày 23/12/2022: Phật Bà mở đường, Thánh Nhân dẫn lối, 3 con giáp lộc về tới tấp, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn vượng phát, tay ôm tiền vàng - Ảnh 2

Phương diện tài lộc của con giáp này cũng chưa có biến chuyển rõ rệt, chỉ người làm các công việc tay trái mới được hưởng khoản thù lao tương xứng với công sức lao động của mình. Nếu làm công hoặc làm kinh doanh, bạn cần tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

Tiểu Hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của, cuối cùng khi có việc cần kíp xảy ra lại phải vay mượn mọi người xung quanh.

Phương diện tình cảm phát triển khá êm đềm.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp bẩm sinh có số mệnh may mắn, cộng với tính ham học hỏi, sống biết trước biết sau nên dù làm bất cứ điều gì cũng đều xuất sắc, hay đi đến đâu mọi người yêu mến. Cho nên không thể không công nhận con giáp này mang số mệnh đại cát.

Tử vi từ 12h trưa ngày 23/12 cho biết những người tuổi Hợi có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do dược Thần Tài ưu ái, những người tuổi Hợi sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Từ 12h ngày 23/12/2022: Phật Bà mở đường, Thánh Nhân dẫn lối, 3 con giáp lộc về tới tấp, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn vượng phát, tay ôm tiền vàng - Ảnh 3

Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn có thể đổi đời trong tuần tới. Đối với những người chưa thể tạo dựng sự nghiệp ổn định thì sắp tới đây sẽ có quý nhân đưa đường dẫn lối giúp họ thăng hoa trong công việc, kéo theo tài vận dồi dào thời gian sắp tới.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Trong thời gian này, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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