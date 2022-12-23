THẦN TÀI chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn tột đỉnh, giàu sang chạm nóc, ra đường "tiền rơi" trúng người trong tuần đầu tháng 12 âm lịch

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trong tuần đầu tiên của tháng 12 âm lịch trực Kiến là ngày làm hầu hết mọi việc đều tốt. Tuy nhiên, Theo cuốn “Trạch cát thần bí” thì người Trung Hoa thường không chọn ngày này để xây cất, động thổ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn có được những người bạn tri kỉ nên làm gì dù có khó khăn thì vẫn luôn được bạn bè ủng hộ. Công việc của bạn thành công cũng nhờ có những người bạn luôn bên cạnh động viên, ủng hộ hết mình. Thời gian tới đây hãy chăm chỉ làm việc, chịu khó học hỏi kinh nghiệm của người đi trước nhé.

Trong tuần đầu tiên của tháng 12 âm lịch là những ngày tình duyên nở rộ, tiền bạc hanh thông, công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió nhờ có được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và đối tác. Cấp trên dành cho bạn không ít lời khen ngợi vì sự nhiệt tình và đam mê trong công việc. Có được niềm tin, uy tín chính là có được sự thành công trong tương lai.

Tuổi Thân

Trời sinh 12 con giáp thì người tuổi Thân vô cùng mạnh mẽ kiên cường nên cuộc sống cũng dễ dàng thành công. Tuổi Thân trong thời gian tới sẽ có cơ hội được cấp trên trao cơ hội thăng tiến, tăng lương thì bạn lại không dám nhận. Bạn nghĩ mình còn non kém lại không muốn tranh giành của người khác. Đặc biệt, với những người tuổi Thân còn độc thân thì trong tháng 10 âm này sẽ dễ dàng tìm được ý trung nhân của mình.

Bạn cần phải biết trong tuần đầu tiên của tháng 12 âm lịch là vô cùng may mắn dành cho bạn. Trong thời gian chỉ cần bạn quyết tâm vượt khó, trong thời gian này bạn sẽ có cơ hội làm giàu sẽ nằm trong tầm tay cuộc sống cực kỳ dư dả. Trong thời gian này, tuổi Thân hãy cố gắng chinh phục bản thân và chinh phục thử thách của cấp trên đề ra trong năm tới nhé.

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