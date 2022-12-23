Chỉ đích danh 3 con giáp giàu có nứt vách, tiền tài thăng hoa, của cải chất đống trong tháng 12 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 19:45

Vào tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp sau đón nhận niềm vui lớn, sự nghiệp thăng tiến liên tục, dễ kiếm thêm nhiều của cải, tifen tài.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống ấm no viên mãn.

Chỉ đích danh 3 con giáp giàu có nứt vách, tiền tài thăng hoa, của cải chất đống trong tháng 12 âm lịch - Ảnh 1

Tử vi học có nói, tháng 12 âm lịch những người tuổi Tý được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vào những tháng cuối năm thì lại thăng hoa bất ngờ.

Đặc biệt thời gian sắp tới người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để đổi đời, từ giờ đến 2 năm sau, người tuổi Tý nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, sự nghiệp vững chắc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào.

Tuổi Thân

Thời gian qua, tài vận của tuổi Thân bị cản trở về nhiều mặt, có lúc họ ngỡ rằng cuộc sống mình tương đối ổn định nhưng tất cả chỉ là tạm bợ, không suôn sẻ. Tuy nhiên, tử vi học có nói, vận may tuổi Thân đến trễ hơn những con giáp khác.

Chỉ đích danh 3 con giáp giàu có nứt vách, tiền tài thăng hoa, của cải chất đống trong tháng 12 âm lịch - Ảnh 2

Cụ thể, vào tháng 12 âm lịch chính là lúc cuộc sống của tuổi Thân có chuyển biến bất ngờ. Con giáp này sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đem đến cơ hội vàng cho tuổi Thân, giúp họ làm giàu.

Tài sản tuổi Thân tăng lên bất ngờ, từ đó việc xây dựng cuộc sống phú quý xa hoa chỉ trong tầm tay.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ thường rất giỏi tính toán, đầu óc thông minh và có các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp. Dự báo tử vi vào tháng 12 âm lịch, sự nghiệp của Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực, có rất nhiều cơ hội đến với con giáp này. Nếu biết cách nắm bắt thì không khó để Tỵ thăng chức, tăng lương. 

Chỉ đích danh 3 con giáp giàu có nứt vách, tiền tài thăng hoa, của cải chất đống trong tháng 12 âm lịch - Ảnh 3

Hơn nữa, Tỵ còn được bạn bè giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp và kinh doanh. Bạn đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời, ngay cả những người làm việc để hưởng hoa hồng như bảo hiểm, bất động sản,… cũng sẽ thấy số dư tài khoản của mình tăng lên. Nói chung, tiền bạc là vấn đề không phải lo nghĩ đối với Tỵ trong năm 2021 này.

Vào tháng 12 âm lịch, Tỵ được Thần Tài chiếu rọi. Tài chính của Tỵ vững chắc, tiền chảy vào đều đặn, mọi sự nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, trong tháng 6, Tỵ cũng nên cẩn thận hơn, đề phòng các vấn đề về pháp lý. 

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đến 99% vào 3 ngày tài lộc (23, 24, 25/12): May mắn bủa vây, vạn sự như ý, tiền tỷ bạc vàng tràn rương

Trúng số độc đắc đến 99% vào 3 ngày tài lộc (23, 24, 25/12): May mắn bủa vây, vạn sự như ý, tiền tỷ bạc vàng tràn rương

Vào 3 ngày 23, 24, 25/12, những con giáp này đón nhận nhiều niềm nay mắn, tài lộc tăng cao vù vù, có phúc có đức mặc sức mà ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 12 âm lịch tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi tuần mới 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp Tử vi ngày 23/12/2022 tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két