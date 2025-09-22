Từ 22/9 đến 30/9: 3 con giáp có vận may vụt sáng, nguồn thu nhập đột nhiên tăng mạnh, phương diện nào cũng thuận lợi êm xuôi

Vận trình công danh của tuổi Dậu đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Bạn có cơ hội kết nối với những người có tầm ảnh hưởng, giúp mở ra hướng đi mới cho sự nghiệp. Tuy nhiên, để duy trì được đà tiến này, bạn cần dựa vào nội lực chứ không nên phụ thuộc vào sự trợ giúp bên ngoài quá lâu.

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu đang đứng trước nguy cơ rạn nứt do sự xuất hiện của người thứ ba. Dù lý do xuất phát từ bạn hay đối phương, cả hai nên nhìn nhận lại mối quan hệ và cùng nhau giải quyết bằng sự chân thành. Sự thờ ơ hoặc thiếu lắng nghe sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn trời sinh mang số mệnh khác người, họ cao quý, vương giả, bản lĩnh cao, lại thường gặp may mắn vào những thời khắc chuyển mùa, chuyển vận. Đúng ngày này là khoảnh khắc họ thay đổi hoàn toàn số mệnh. Thời gian này họ may mắn có sao Thiên Lộc và Thiên Tài cùng lúc hội tụ nên vận trình vô cùng hanh thông, tạo nên thế “song lộc nhập mệnh”, mở ra cơ hội trúng số lớn chưa từng thấy.

Công việc của tuổi Thìn vô cùng vượng phát, suôn sẻ không ngờ, họ có khả năng bứt phá. Một cơ hội làm ăn lớn ấp đến tựa như "kim bài đổi đời" của họ. Không chỉ tiền bạc ùa về, mà danh tiếng cũng lên như diều gặp gió – dễ được nhắc đến, mời hợp tác, hoặc lọt vào mắt xanh của người quyền lực. Uy tín cá nhân được củng cố rõ ràng trong tập thể. Sau đêm nay, tuổi Thìn có thể thức dậy với tài khoản nặng trĩu, sớm đứng vào hàng ngũ đại gia.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!