Từ 20/10 đến 25/10: Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vượng tài phát lộc, may mắn ùn ùn đến, tiền bạc chất thành kho

Cục diện Tam Hội che chở cho vận trình của người tuổi Dần từ 20/10 đến 25/10. Sự nghiệp của bạn đang hanh thông rộng mở hơn hẳn. Bạn sẽ có một số ý tưởng hay ho trong tuần, có thể sẽ mang lại nguồn cảm hứng mới. Chỉ cần bạn nghiêm túc nỗ lực thì chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt.

Con giáp này cần chú ý tới sức khỏe . Thời gian qua bạn quá hăng hái với công việc mà quên là mình cũng cần phải được nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Hiện giờ bạn còn trẻ thì còn chống đỡ được nhưng về lâu về dài thì sẽ tổn hại tới thân thể.

Công việc suôn sẻ kéo theo vận tài lộc tăng tiến, người làm công ăn lương có thu nhập đảm bảo cuộc sống, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền. Lúc tài chính đang dư dả, nhưng nếu bạn tiêu pha không kiêng kị thì bao nhiêu cũng hết, cần có kế hoạch quản lý cẩn thận.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý từ 20/10 đến 25/10sẽ có vận thế tốt nhất. Sự nghiệp được quý nhân giúp đỡ, được lãnh đạo chú ý, có cơ hội tăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, tài phú của con giáp này cũng rất hưng vượng, còn có thêm thu nhập bên ngoài. Cuộc sống thuận buồm, xuôi gió, cả nhà bình an mạnh khỏe.

Người tuổi Tý sẽ bước vào vào đại vận, thu nhập vô cùng khả quan. Chính vì thế người tuổi Tý nên biết nắm bắt cơ hội vàng để phát triển mọi mặt trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Từ 20/10 đến 25/10 vận trình tình duyên của người tuổi Mão độc thân khá tốt đẹp. Con giáp này nên nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn nếu muốn nhanh chóng thoát kiếp độc thân.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc nhà. Bạn biết rằng có những hành động nhỏ nhặt nhưng đủ để gắn kết mối quan hệ giữa mọi người.

Thiên Ấn cho thấy bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình trong các lĩnh vực như nghệ thuật, giáo dục, khoa học, y tế… Hãy tự tin nêu lên quan điểm của mình, bạn có thể dẫn dắt tập thể đi tới thành công.

Thông tin chỉ mang tính chât tham khảo, chiêm nghiệm.