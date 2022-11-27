Bởi lẽ bạn nhìn ai làm gì cũng cảm thấy không hài lòng, mọi sự còn đang thiếu sót mà buông lời trách móc, đánh giá đồng nghiệp, bạn bè. Thậm chí có một số người còn ôm đồm công việc về tay mình làm vì sợ người khác làm không nổi.

Tuổi Thân được trời phú cho sự cẩn trọng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng lâu ngày sự tỉ mỉ ấy lại vô hình trở thành sự cầu toàn quá đáng dẫn đến khó được lòng mọi người xung quanh.

Quá nhiều việc dồn dập đến một lúc nên tuổi Thân vướng phải sự mệt mỏi, cuống quýt, có những khi cảm thấy mệt mỏi, áp lực lại chẳng thể giãi bày với ai.

Từ 15h ngày 27/11, được Tỷ Kiên soi sáng mà con giáp này suy nghĩ thông suốt, chia sẻ công việc với mọi người, chứng tỏ năng lực làm việc đội nhóm thu về thành công vượt ngoài mong đợi.

Tuổi Hợi

Từ 15h ngày 27/11, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với đầu tuần, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tử vi cuối tuần này, đặc biệt từ 15h ngày 27/11 cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo rằng tài lộc của tuổi Ngọ từ 15h ngày 27/11 sẽ nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân nâng đỡ, con giáp này làm gì cũng dựa vào sự cố gắng hết mình, quyết tâm theo đuổi đến tận cùng để đạt được thành công.

Người tuổi Ngọ có tinh thần hào hứng, tích cực, dám nghĩ dám làm nên sẽ sớm đạt được kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Con giáp này có thể dựa vào sự hợp tác mới và thu về lợi nhuận tốt trong tương lai. Hãy xem xét kỹ các mối hợp tác để chắc chắn đó là đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng có lợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.