Từ 12h ngày 28/12: Ngọc Hoàng chấm tên trúng số, Thần tài phát thưởng tặng vàng, 3 con giáp giàu đột biến, ăn nên làm ra, đại gia tiền tỷ, chuẩn bị đón Tết tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 07:40

Tử vi cho biết từ 12h trưa ngày 28/12, 3 con giáp này đón lộc tưng bừng, làm ăn thêm phần vượng phát.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất kiên trì trong mọi việc. Ngay cả khi đó là công việc rất khó khăn và áp lực, khiến tất cả đều phải bỏ cuộc thì họ vẫn sẽ nỗ lực, kiên trì tới cùng. Người tuổi này làm gì cũng kiên trì, một khi giao việc cho họ cấp trên có thể hoàn toàn yên tâm. Họ rất có trách nhiệm, sẽ không vì khó khăn gian khổ hay lợi ích của cá nhân mình mà quay lưng.

Từ 12h ngày 28/12: Ngọc Hoàng chấm tên trúng số, Thần tài phát thưởng tặng vàng, 3 con giáp giàu đột biến, ăn nên làm ra, đại gia tiền tỷ, chuẩn bị đón Tết tưng bừng - Ảnh 1

Để con đường phát triển của người tuổi Sửu suôn sẻ hơn và không bị cản trở, con giáp này cần tận dụng tốt sự giúp đỡ của quý nhân. Theo tử vi, từ 12h trưa ngày 28/12 là lúc người tuổi Sửu vận quý nhân cải thiện, biết nắm bắt cơ hội sẽ vững vàng gặt hái được thành công. Không chỉ tài lộc rủng rỉnh mà người tuổi này hứa hẹn sự nghiệp cũng có bước tiến lớn. Hãy cứ kiên định với con đường mình đã chọn và tận dụng tốt các nguồn lực mình có, tuổi Sửu nhất định sẽ thành công.

Tuổi Dậu

Mặc dù năm nay không phải là năm may mắn với tuổi Dậu nhưng họ đã có bản lĩnh chống chọi với bất trắc. Đặc biệt, trong thời gian tới, vận may của tuổi Dậu sẽ chuyển biến bất ngờ.

Từ 12h ngày 28/12: Ngọc Hoàng chấm tên trúng số, Thần tài phát thưởng tặng vàng, 3 con giáp giàu đột biến, ăn nên làm ra, đại gia tiền tỷ, chuẩn bị đón Tết tưng bừng - Ảnh 2

Cụ thể từ 12h trưa ngày 28/12, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, họ không những giúp bản mệnh gầy dựng sự nghiệp mà còn đem đến tài vận cho cả gia đình.

Dự kiến, tuổi Dậu bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp thần may mắn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân được dự báo sẽ khởi sắc từ 12h trưa ngày 28/12. Trong sự nghiệp, bản mệnh hứa hẹn sẽ gặp nhiều may mắn hơn so với thời gian trước. Những nỗ lực mà Thân bỏ ra trong suốt thời gian qua đến nay được đến đáp xứng đáng.

Tử vi cho thấy con giáp này còn có thể được đề bạt, thăng quan tiến chức. Những người mới ra trường hoặc đang làm công việc chưa ưng ý thì thời gian tới có thể là lúc để họ tìm được hướng đi phù hợp cho mình.

Từ 12h ngày 28/12: Ngọc Hoàng chấm tên trúng số, Thần tài phát thưởng tặng vàng, 3 con giáp giàu đột biến, ăn nên làm ra, đại gia tiền tỷ, chuẩn bị đón Tết tưng bừng - Ảnh 3

Từ mai Thân sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự giàu có của mình. Từ nay tới cuối năm 2022, đầu năm 2023 Thân sẽ có sự nghiệp vững chắc, tiền bạc sung túc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào cuối năm 2022, 3 con giáp này đã giàu lại thêm giàu, tài lộc ùn ùn kéo đến vượng phát vô cùng, biết cách làm ăn lại càng nhanh phất.

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