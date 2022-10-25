Từ 12h ngày 25/10/2022: Phật Tổ yêu thương, Bồ Tác che chở, 3 con giáp này vươn lên làm giàu nhanh chóng, bơi qua biển khổ tiến tới núi vàng, quơ tay là "vét sạch" túi tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 10:35

Không còn những ngày chật vật vì tiền, từ 12h trưa 25/10, 3 con giáp lộc đỏ chói lọi, ăn nên làm ra, có nhiều tiền chi tiêu hơn trước nên nhàn hạ bội phần.

Tuổi Dậu

Từ 12h ngày 25/10/2022: Phật Tổ yêu thương, Bồ Tác che chở, 3 con giáp này vươn lên làm giàu nhanh chóng, bơi qua biển khổ tiến tới núi vàng, quơ tay là 'vét sạch' túi tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu có cá tính mạnh mẽ, rất tích cực trong công việc. Họ có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm, không quá dựa dẫm vào những người xung quanh. Họ một khi nỗ lực làm việc chăm chỉ sẽ giúp sự nghiệp thăng tiến vững chắc.

Từ 12h ngày 25/10, vận khí của những người tuổi Dậu càng ngày càng đi lên, ra đường gặp chuyện vui, sự nghiệp có quý nhân phù trợ, cứu giúp. Người tuổi Dậu không chỉ nhanh chóng phát đạt trong tương lai mà còn tích luỹ được rất nhiều tài lộc cho con cháu. Những người này sẽ làm việc chăm chỉ trong năm mới, vận thế và sự nghiệp sáng sủa, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Chính Quan bảo trợ cho đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi thăng tiến không ngừng. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của mình xứng đáng với vị trí đang có. Những cố gắng đó đã được đồng nghiệp công nhận, cấp trên đánh giá cao và có ý định trao thêm trọng trách trong thời gian tới.

Từ 12h ngày 25/10/2022: Phật Tổ yêu thương, Bồ Tác che chở, 3 con giáp này vươn lên làm giàu nhanh chóng, bơi qua biển khổ tiến tới núi vàng, quơ tay là 'vét sạch' túi tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 12h ngày 25/10, chuyện tình cảm của tuổi này khá tươi sáng, được nhiều người yêu mến, để ý. Nếu bạn đã có người trong mộng thì hãy mạnh dạn ngỏ lời nhé, chắc chắn đây sẽ là ngày hạnh phúc của bạn, người ấy rất

Từ 12h ngày 25/10, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống. Do đó, bạn không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dần

Từ 12h ngày 25/10 sẽ vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Từ 12h ngày 25/10/2022: Phật Tổ yêu thương, Bồ Tác che chở, 3 con giáp này vươn lên làm giàu nhanh chóng, bơi qua biển khổ tiến tới núi vàng, quơ tay là 'vét sạch' túi tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Nếu Dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì trong thời gian này cũng rất thuận lợi. Từ 12h ngày 25/10, người tuổi Dần đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 20h tối 23/10/2022: 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, làm ăn đại phát đại tài, giàu lên nhanh chóng, tiền về ngập nhà, lộc lá bao la

Sau 20h tối 23/10/2022: 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, làm ăn đại phát đại tài, giàu lên nhanh chóng, tiền về ngập nhà, lộc lá bao la

Vận trình hanh thông từ sau 20h ngày 23/10 giúp những con giáo này có được khoảng thời gian tài lộc vượng phát bất ngờ. Việc làm ăn dễ dàng hơn giúp gia chủ thu bội tiền tài lớn.

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