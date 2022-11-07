Từ 10/11 đến 20/11, 3 tuổi "ngậm hoa nuốt mật": Trên có Thần Tài phù trợ, dưới có Quý Nhân nâng đỡ, vạn sự hanh thông, công danh chạm đỉnh, giàu sang hết nấc

Công việc đang có nhiều bước tiến triển tích cực, ngay cả những hạng mục dang dở từ lâu cũng được lật lại giải quyết ổn thỏa. Cũng bởi bên cạnh bạn luôn có những người bạn, đồng nghiệp nhiệt tình luôn hết lòng vì nhau nên ai cũng vui vẻ hỗ trợ nhau một tay để công việc được hoàn thành nhanh hơn.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý có nhiều cát khí vây quanh từ 10/11 đến 20/11 được cả Lục Hợp và Thiên Ấn độ mệnh. Ngày này bạn cảm thấy làm gì cũng thuận lợi hơn hẳn, không cần phải quá vất vả cũng có thể đạt được điều mình muốn.

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian trôi đi không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. Dù đôi khi vẫn có những tranh cãi và khúc mắc nhưng chúng giống như “gia vị” cần có để tình cảm thêm ngọt ngào.

Tuổi Thìn là con giáp tiếp theo may mắn lọt vào danh sách này, bản mệnh Thìn là những người có tính cách hiếu thắng cao, họ luôn hơn thua với những người đồng nghiệp của mình, luôn tìm cách để đưa bản thân lên cao.

Đây là điểm mạnh nhưng cũng chính là điểm yếu duy nhất của con giáp này, bởi vậy mà họ đã không cảnh giác với theo các dự án nghe tưởng chừng béo bở nhưng thực chất lại là những dự án "ma", kéo theo thiệt hại nặng nề kinh tế.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, từ 10/11 đến 20/11 tuổi Thìn gặp được Chính Tài trợ lực cùng Thiên Quan mà vực dậy sau mất mát trước đó, bạn nhanh chóng tóm được cơ hội làm giàu, tiến thân đến một vị trí mong đợi.

Phương diện tình cảm cũng mở ra một hướng đi mới, những người độc thân lâu năm sẽ có cơ hội gặp được người hợp ý hợp tình, những người đã có gia đình có khoảng thời gian sum vầy hạnh phúc và liên tục nhận được tin vui.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thông minh, tinh tường, có nhãn quan tốt. Họ rất khôn khéo, kỹ tính nên không dễ gì bị lừa gạt. Trong công việc, con giáp này luôn cẩn trọng, tính toán kỹ trước khi làm bất cứ điều gì.

Từ 10/11 đến 20/11, vận khí của người tuổi Tỵ, đặc biệt là người tuổi Tỵ sinh năm 1965 và 1989 tăng cao. Họ có cơ hội đạt được những thành tích vượt bậc trong công việc, rộng đường thăng tiến. Con giáp tuổi này có phúc có phần, làm đâu gặt đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi này còn có thể gặt hái thành công lớn. Người làm kinh doanh thì các thương vụ ngày càng thuận lợi, đơn hàng chốt được nhiều dẫn đến doanh thu tăng lên. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi của mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

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