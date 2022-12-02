Từ 10/10 đến 15/10 âm lịch, 3 con giáp lộc đỏ tưng bừng, THẦN TÀI chấm số giàu sang, của cải tăng nhanh vùn vụt, làm 1 thu tận 100, vàng chất đầy cả nhà

Theo tử vi 12 con giáp , người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Từ 10/10 đến 15/10 âm lịch, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có tính cách kiên nhẫn, chịu thương chịu khó. Họ không chỉ rất tốt bụng, nhiệt tình mà còn rất chủ động, làm việc gì cũng chu đáo, sống khiêm tốn.

Con giáp này luôn có những đánh giá tinh tường, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tốt để có thể nâng cao hiệu quả công việc, đạt được những bước tiến và biến đổi lớn hơn trong mùa đông này.

Sự nghiệp của họ bắt đầu phát triển ổn định, tình trạng khó khăn hiện tại đã được giải quyết. Đối với con giáp tuổi Tỵ, mọi việc đều có những thay đổi lớn heo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Từ 10/10 đến 15/10 âm lịch, con giáp tuổi Tỵ sẽ có nhiều vụ thu hoạch hơn, xua đi những muộn phiền trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Từ 10/10 đến 15/10 âm lịch, người tuổi Thìn có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ khiến bạn sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới.

Chính vì vậy, người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo. Bạn nhận ra rằng, mình còn rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tìm hiểu việc kinh doanh online thông qua các trang mạng xã hội.

Tình hình tài chính khá dư dả khi mọi kế hoạch bạn đặt ra trước đó đều đã vào guồng và đem lại hiệu quả tích cực. Nếu đang cầm một khoản tiền trong tay thì bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, tuy nhiên cần giữ kín thông tin, chớ nên cho ai biết.

Các mối quan hệ của con giáp may mắn có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những người bạn cũ sẽ xuất hiện và đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ. Đây cũng cơ hội để bạn giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ một cách nhẹ nhàng và êm đẹp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.