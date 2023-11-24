Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, những con giáp này được Trời thương, lộc về ồ ạt như lũ, phát vượng phát tài, tiền xài mãi không hết

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, những việc mà con giáp này đã quyết định làm thì luôn thu được kết quả tốt đẹp. Cuộc đời của con giáp này thường khổ trước sướng sau, tuổi trẻ vất vả hậu vận sung sướng.

Người tuổi Hợi tỉ mỉ, cẩn thận, rất biết cách chăm sóc người khác hơn nữa lại rất thực tâm đối đãi mọi người. Con giáp này cũng thuộc tuýp người lạc quan, nên được nhiều người yêu mến. Người tuổi Hợi có năng lực giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang vận mệnh tốt đẹp. Con giáp này tâm địa hiền lương, có lòng thương người nên các mối nhân duyên vô cùng thuận lợi. Người tuổi Thìn cũng rất khiêm tốn, thành thật, không khoa trương nên đôi khi chịu thiệt thòi.

Do không sợ khó, không sợ khổ, lại thiện tâm đối đãi người khác nên người tuổi Thìn có lộc quý nhân rất vượng. Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch do có quý nhân chống lực nên con giáp này có được rất nhiều các mối quan hệ có lợi cho sự phát triển của sự nghiệp và tài vận. Chính vì thế người tuổi Thìn rất nhanh có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, hiền lương, phúc khí bẩm sinh cũng rất vượng phát, đặc biệt phúc khí này tập trung nhiều ở tài vận. Người tuổi Tuất ham học hỏi, không ngừng phấn đấu, nỗ lực và luôn tìm tòi những hướng đi mới.

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, phúc khí ở tài vận hưng phát nên con giáp này sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền và phát tài. Các khoản tiền lớn nhỏ thi nhau chảy vào túi con giáp này. Việc trở thành “phú ông giàu có” là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm