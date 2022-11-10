Trước đắng cay sau tới ngọt bùi, 3 tuổi hái ra tiền, ngồi mát ăn bát vàng, cuối năm thăng quan tiến chức, cả họ được nhờ

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 05:00

Bạn có là 1 trong 3 con giáp được thăng quan tiến chức vào dịp cuối năm nay không?

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể gặp được cơ hội phát tài trong tháng 11. Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối mạng lưới, tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ để lên kế hoạch cá nhân hiệu quả.

Người làm kinh doanh có thể nhận ra hướng đi chính xác cho mình và kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá.

Với bản tính chính trực, đứng đắn Dậu nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu.

Người làm công ăn lương đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian qua nên gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Người trẻ tuổi còn non kinh nghiệm thì nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn, đọc thêm sách để tích lũy kiến thức và tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Trước đắng cay sau tới ngọt bùi, 3 tuổi hái ra tiền, ngồi mát ăn bát vàng, cuối năm thăng quan tiến chức, cả họ được nhờ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Trong năm 2022, có lẽ tuổi Ngọ sẽ khiến các con giáp khác phải ghen tị nhất. Đặc biệt là dịp cuối năm nay, họ chính là con giáp có nhiều sao tốt chiếu rọi nhất, gặp may mắn liên tiếp, thuận lợi đủ đường, nếu không biết tận dụng cơ hội thì sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ có đầy đủ những đặc điểm để thành công trong cuộc sống, đó là sự thông minh, nhạy cảm, nhiệt huyết hiếm có trong mỗi việc mà họ làm. Có thể nói, đã không làm thì thôi, nhưng một khi đã bắt tay vào, thì người tuổi Ngọ sẽ làm đến cùng thì thôi, nên thành quả họ đạt được quả thật cũng hơn người.

Trước đắng cay sau tới ngọt bùi, 3 tuổi hái ra tiền, ngồi mát ăn bát vàng, cuối năm thăng quan tiến chức, cả họ được nhờ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão làm việc gì cũng dễ được tín nhiệm vì họ là người cẩn thận, trung thực, có đạo đức.

Tính cách tốt khiến tiền đồ của họ cũng ngày càng được rộng mở, được nhiều người ủng hộ, tốc độ phát triển khá nhanh trong thời gian dài.

Khi gặp khó khăn, họ cũng nhanh chóng lật ngược tình thế, leo nhanh đến thành công. Sự nghiệp của họ không quá tệ vào năm 2022. Dù đầu năm có gặp 1 số trắc trở thì vào thời điểm cuối năm, con giáp tuổi Mão lại nhanh chóng vươn lên.

Trong những tháng tới, người tuổi Mão sẽ nhanh chóng kiếm tiền, nâng cao lợi nhuận, kiếm được khoản lớn từ công việc làm thêm. Có thể nói, cuối năm nay là thời điểm con giáp này xoay chuyển tình thế, xui xẻo lùi xa, tiền tài tới cửa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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