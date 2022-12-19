Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (19/12), 3 con giáp độc chiếm kho vàng, phát tài phát lộc, đổi vận giàu sang, may mắn đeo bám, cuộc đời nở hoa

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 03:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào đúng hôm nay nhé!

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (19/12), 3 con giáp độc chiếm kho vàng, phát tài phát lộc, đổi vận giàu sang, may mắn đeo bám, cuộc đời nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu, đối xử tốt với mọi người. Không những thế, con giáp này còn mang tính cách hòa đồng, được nhiều người yêu mến. Họ đi đến đâu cũng có bạn. Lúc khó khăn, họ được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ. Trong cuộc sống cũng như công việc, người tuổi này thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ nên ít khi xảy ra sai sót.

Hôm nay, người tuổi Hợi có tài lộc hanh thông, tiền bạc về đầy túi. Là người nghiêm túc, nỗ lực trong công việc nên con giáp này được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện học tập, phát huy khả năng.

Không những thế, con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ ngày càng tươi đẹp, sung túc, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão lâu nay đã là người khéo léo, giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Không những thế, trong cuộc sống, họ còn là những người thông minh, nhanh nhẹn, có đôi mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này có khả năng thích nghi tốt với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc.

Hôm nay, tuổi tuổi Mão làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may, bán đắt, nhận nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Chỉ cần tìm hiểu kỹ, nắm bắt thời cơ, con giáp này có thể làm ăn phát tài, thu hái bộn tiền.

Trong khi đó, người tuổi Mão làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa, sản phẩm được mua, được giá. Nhờ công việc hanh thông, thuận lợi, có nhiều bước tiến, con giáp này có thể tậu nhà, tậu xe, mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn trước.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bên ngoài khá thâm trầm, ít nói. Đối với những người không thân quen, họ rất hiếm khi chia sẻ tâm tư, cảm xúc của bản thân mình.

Tuy nhiên, thực sự họ lại là người cứng rắn kiên cường. Họ rất kiên trì, kiên định với những mục tiêu mình đã chọn. Nhược điểm của người tuổi Dậu là họ quá thật thà, thẳng thắn, không để tâm đến suy nghĩ của người khác.

Hôm nay, người tuổi Dậu có tài lộc như mưa, làm đâu gặt đấy, chẳng lo tiền bạc. Từ đầu năm nay, con giáp này đã đề ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân và tổ chức mà mình phụ trách. Vì vậy, họ đã nỗ lực không ngừng để hướng tới mục tiêu và dần gặt hái thành quả. Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương, công việc của người tuổi Dậu đều suôn sẻ, hứa hẹn sẽ bội thu tài lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 năm tới đây, thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp có vận mệnh tươi tốt, làm ăn thuận lợi, một bước lên hương, cuộc đời êm ấm

Trong vòng 3 năm tới đây, thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp có vận mệnh tươi tốt, làm ăn thuận lợi, một bước lên hương, cuộc đời êm ấm

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào 3 năm tới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 11 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 26 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 41 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn