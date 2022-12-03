Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải', sự nghiệp rộng đường thăng tiến, giàu sang vượt bậc vào đúng 16h ngày 3/12.

Tuổi Dần Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tiến triển tốt đẹp, Chính Quan cho thấy những ai làm công việc bàn giấy trong sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng nếu bản mệnh biết chớp được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình. Con giáp này sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá cao. Về vận trình tình cảm, những con giáp may mắn này đã yên bề gia thất cũng sẽ tận hưởng một ngày hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Chính gia đình đã tạo thêm sức mạnh và động lực để người tuổi Dần cố gắng phấn đấu mỗi ngày.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thìn có đường công danh, sự nghiệp khá thuận lợi, các mối quan hệ hài hòa khiến con giáp này thực sự an tâm và giữ được tâm thế hoàn toàn tự tin. Lúc này, bạn nhận ra khi mối quan hệ tốt thì công việc cũng tốt theo, đó còn là động lực để cố gắng phát triển và gặt hái được nhiều thành tự cho riêng mình hơn. Vận trình tình duyên của con giáp này cũng hài hòa, êm đẹp. Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh mang đến nguồn động lực tuyệt vời của bản mệnh đến từ chính gia đình của mình. Mỗi khi mệt mỏi, con giáp này đều được những người thân yêu động viên và tiếp thêm sức mạnh. Bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

Người tuổi Thìn có đường công danh, sự nghiệp khá thuận lợi, các mối quan hệ hài hòa khiến con giáp này thực sự an tâm và giữ được tâm thế hoàn toàn tự tin - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ trở nên êm đẹp, trôi chảy. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để con giáp này thể hiện tài năng, năng lực của mình giúp tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Đồng thời, bản mệnh cũng cần tập trung khi làm việc để nắm bắt tốt cơ hội “thăng quan tiến chức” cho mình. Chuyện tình cảm và công việc của bản mệnh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn của bạn. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của bạn. Với sự ủng hộ của người thân, bản mệnh càng thêm vững tin để theo đuổi mục tiêu của mình. Sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ trở nên êm đẹp, trôi chảy. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để con giáp này thể hiện tài năng, năng lực của mình giúp tạo ấn tượng tốt với cấp trên - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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