Ngồi mát ăn bát vàng vào đúng 2 ngày cuối tuần (3/12-4/12), 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 14:57

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ vào 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Mão

Mọi việc diễn ra suôn sẻ như ý mà người tuổi Mão mong muốn, nhất là người kinh doanh, đa số đều buôn may bán đắt. Thậm chí, một số người quen sẽ đem đến cho bạn cơ hội để tăng thu nhập nhưng bạn không có hứng mấy. Thời gian này bạn muốn cơ thể được nghỉ ngơi và chuyên tâm cho những chuyện khác.

Con giáp may mắn này được khuyên hãy làm những gì trái tim mách bảo, hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm của bản thân. Khi bạn đã làm tất cả những gì mình có thể thì dù kết quả có như thế nào cũng không cảm thấy hối tiếc. Về những cặp đôi đang yêu nhau, dường như bạn cảm thấy hài lòng với một tình bạn mà người kia không đòi hỏi và cũng không áp đặt gì lên mình cả.

Ngồi mát ăn bát vàng vào đúng 2 ngày cuối tuần (3/12-4/12), 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Mọi việc diễn ra suôn sẻ như ý mà người tuổi Mão mong muốn, nhất là người kinh doanh, đa số đều buôn may bán đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có được may mắn trên con đường sự nghiệp vào 2 ngày cuối tuần. Ngoài tài năng ra thì con giáp này còn rất khéo léo, mạnh dạn tự tiến cử mình trước mặt cấp trên và gây được ấn tượng tốt, mở ra con đường phát triển cho sự nghiệp tương lai.

Hỏa sinh Thổ mang tới những trải nghiệm tình cảm ngọt ngào cho người tuổi Mùi trong thời gian này. Đây là cơ hội tốt để những mối quan hệ quan trọng của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu vẫn đang độc thân, ngày này có thể sẽ là một khởi đầu cho tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Ngồi mát ăn bát vàng vào đúng 2 ngày cuối tuần (3/12-4/12), 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Người tuổi Mùi có được may mắn trên con đường sự nghiệp vào 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ trở nên dư dả, dồi dào trong 2 ngày 3/12-4/12. Nguồn tài chính tăng cao nhờ gặt hái được thành công trong công việc, từ đó cải thiện được chất lượng cuộc sống đáng kể. Đồng thời, người tuổi này gặp vận may trên đường tài vận do có Thực Thần nâng đỡ. 

Bên cạnh đó, đường tình duyên khởi sắc trong thời gian tới. Những người độc thân sẽ có cơ hội gặp ai đó khiến trái tim bạn “rung rinh”. Do đó, bạn hãy sẵn sàng cho một hành trình mới nhiều niềm vui và suy nghĩ tích cực hơn về tương lai.

Ngồi mát ăn bát vàng vào đúng 2 ngày cuối tuần (3/12-4/12), 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ trở nên dư dả, dồi dào trong 2 ngày 3/12-4/12 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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