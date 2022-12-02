Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 2/12/2022: Sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 07:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời vào ngày 2/12.

Tuổi Tý

Thần Tài cũng sẽ  mở ra cho người tuổi Thìn rất nhiều cơ hội phát triển và sự nghiệp bắt đầu khởi sắc không ngừng trong ngày hôm nay. Chẳng cần một ai phải nhắc nhở, tự bản thân bạn cũng có thể tìm được hướng đi phù hợp và tạo được lợi thế cho riêng mình hơn hẳn so với những người đồng nghiệp khác.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên đẹp đẽ, tươi sáng. Đường tình duyên của bạn gặp nhiều may mắn do có Ngũ Hành tương sinh, đặc biệt là những người độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 2/12/2022: Sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời - Ảnh 1
Thần Tài cũng sẽ  mở ra cho người tuổi Thìn rất nhiều cơ hội phát triển và sự nghiệp bắt đầu khởi sắc không ngừng trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng vào ngày 2/12. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Thậm chí, bạn có cơ hội gặp được quý nhân và sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến tương lai rộng mở.

Người còn độc thân có một ngày vô cùng đào hoa. Nét quyến rũ riêng biệt giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái. Những người đã lập gia đình rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 2/12/2022: Sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Dần tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng vào ngày 2/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Các kế hoạch của người tuổi Tuất đang thực hiện đều diễn ra “thuận buồm xuôi gió” do có Tam Hợp cục trợ mệnh trong ngày hôm nay. Cùng với đó, tinh thần làm việc hăng say giúp bản mệnh hoàn thành dự án một cách nhanh chóng. Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Người tuổi này không những có khoản thu nhập tốt từ công việc chính mà còn có những khoản thu nhập khác từ nghề tay trái nên khoản tiền bạc khá rủng rỉnh. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của người tuổi này cũng sẽ có vận đào hoa vượng. Bạn có thể thu hút người khác giới thông qua sự trẻ trung và tính hòa đồng của mình. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 2/12/2022: Sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời - Ảnh 3
Các kế hoạch của người tuổi Tuất đang thực hiện đều diễn ra “thuận buồm xuôi gió” do có Tam Hợp cục trợ mệnh trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp công việc 'đứng núi này trông núi nọ', tiền hao của mất, dễ bị tiểu nhân quấy phá

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp công việc 'đứng núi này trông núi nọ', tiền hao của mất, dễ bị tiểu nhân quấy phá

Thứ Sáu 2/12/2022, 3 con giáp công việc 'đứng núi này trông núi nọ', tiền hao của mất, dễ bị tiểu nhân quấy phá.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 59 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà