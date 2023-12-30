Tương Phá án ngữ, người tuổi Tý được dự báo có thể gặp thị phi, oan ức trong ngày. Lòng tốt đặt không đúng chỗ vô tình khiến bạn trở thành người gặp nhiều bất lợi, còn bị những kẻ ghen ăn tức ở đơm đặt, thêu dệt những lời lẽ không hay nhằm hạ thấp uy tín của bạn.

Tài chính với tuổi Tý ở thời điểm này tuy không đến mức khó khăn nhưng cũng không thật sự dư dả khiến bạn cảm thấy chưa hài lòng. Nếu có người hỏi vay mượn, bạn nên cần phải thận trọng trong thời điểm đầu năm mới này nhé, đừng quá cả nể mà ảnh hưởng tới quyền lợi của bạn.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong số các con giáp, người tuổi Ngọ luôn tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm. Tuổi Ngọ rất nhạy cảm, hay đa nghi và đôi lúc cũng tỏ ra hung hăng, mất kiên nhẫn.

Phẩm chất nổi bật của con giáp này làm lòng dũng cảm, khả năng cạnh tranh và sự khó lương. Người tuổi Ngọ sống ngay thẳng, chăm chỉ nên được quý nhân giúp đỡ,

Hôm nay, người tuổi Ngọ có con đường tài lộc của con giáp tuổi Ngọ ngày một dồi dào. Tuổi Ngọ vẫn đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Tuổi Ngọ này có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Người tuổi này nếu làm kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.