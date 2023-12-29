Đúng 10 ngày tới (7/1), 3 con giáp ở hiền gặp lành, hưởng phúc tổ tiên, tài lộc cực thịnh, giàu lên chóng mặt

Đúng 10 ngày tới (7/1), tuổi Thân phải đối mặt với họa hao tài. Có thể những lợi ích tươi đẹp thấy trước mắt lại tiềm ẩn những rắc rối khó lường. Chớ vội đâm đầu mù quáng để rồi phải trả giá bằng chính tiền bạc mồ hôi công sức vất vả của mình.

Trong công việc, con giáp này cũng có thể phát sinh một vài bất đồng ý kiến với đồng nghiệp. Mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau nên quan điểm trái ngược là điều dễ hiểu, chính vì thế mà đôi bên cần phải học cách lắng nghe tích cực nhiều hơn, từ đó mới có thể cùng nhau tìm ra ý tưởng thống nhất.

Thời điểm tài khí bất ổn như này, bản mệnh cũng nên tránh chi tiêu hoang phí, tích lũy nhiều hơn đề phòng những trường hợp cấp bách thì vẫn có thể xoay sở được. Trước khi đưa ra các quyết định quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính thì cần phải suy nghĩ kĩ càng để tránh những sai lầm không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian tới có quý nhân giúp đỡ nên tuổi tý càng làm càng thấy nhiều động lực. Bản mệnh chịu nhiều áp lực nhưng không để cho áp lực đó vùi dập mình mà cố gắng hết mình để chiến thắng áp lực và đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Bằng trí thông minh, nhanh nhạy của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua những cửa ải khó khăn trước mắt. Những khó khăn này tạo thành thử thách, khi tuổi Tý đạt được thành công thì cũng là lúc mà năng lực cá nhân của con giáp này được công nhận.

Bản mệnh thành công nhưng cũng đừng vì thế mà kiêu ngạo. Các mối quan hệ xã giao hôm nay có thể trở thành bàn đạp để bạn phát triển mai sau. Hãy cố gắng mở rộng các mối quan hệ mới, duy trì và phát triển các mối quan hệ cũ.

Nếu có ý tưởng, ý kiến gì, hãy mạnh dạn nói ra, mạnh dạn thực hiện. Người dám nghĩ dám làm sẽ nhận được nhiều may mắn trong thời điểm này. Theo dõi tử vi 2024 của tuổi Tý, bản mệnh có cơ hội được tăng lương thăng chức ngay lúc sắp kết thúc năm cũ, đón Tết an vui, chẳng có gì phải lo lắng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 10 ngày tới (7/1), người tuổi Dậu mệt mỏi vì nhiều việc không như ý.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay toàn tâm vì công việc, nhưng không như ý.

Tình cảm: Người tuổi Dậu luôn suy nghĩ vì tương lai, cẩn thận mọi việc.

Tài lộc: Không cần nhiều tài chính từ gia đình, bạn tự thân nỗ lực.

Sức khoẻ: Giữ ấm cơ thể, thường cảm sốt bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.