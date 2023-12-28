Từ nay, 28/12/2023 đến 28/1/2024: 3 con giáp vận đỏ như son, chân đạp hố vàng, đầu trúng tài lộc, thuận lợi trăm bề, vượng phát đủ đường

Từ 28/12/2023 đến 28/1/2024, tuổi Thìn dễ gặp trắc trở vì công việc. Ngồi yên cũng vướng vào những chuyện thị phi không đâu. Thời gian này bản mệnh không nên kinh doanh lớn, dễ bị cản trở. Hãy an phận với công việc hiện tại.

Con giáp này cũng cần phải suy nghĩ một cách vô cùng thận trọng về những quyết định tiền bạc mà mình làm ngày hôm nay. Khi không làm ăn một cách cẩn trọng, có đầu có cuối thì bản mệnh sẽ phải hối hận về sau đó.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, nói được, làm được. Người tuổi này cũng được biết đến với thái độ kiên trì, tận tâm với công việc. Khi quyết định làm việc gì, con giáp này sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu.

Con giáp tuổi này luôn giữ được tinh thần cầu tiến, học tập suốt đời. Họ thậm chí cũng không ngại chuyển chuyển ngành, đổi nghề khi đã có tuổi. Con giáp này luôn tâm niệm còn sống là còn lao động.

Từ 28/12/2023 đến 28/1/2024, tài vận của con giáp tuổi Dầu bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc. Trong giai đoạn này, người tuổi Dần nên chú ý điều chỉnh các mối quan hệ cá nhân.

Nỗ lực chứng tỏ khả năng cộng thêm với việc có các mối quan hệ tốt, họ sẽ có thể được thăng chức, tăng lương, ký hợp đồng dài hạn trong thời gian tới.

Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng cần chú ý hơn khi các cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đến với mình. Đối với người tuổi Dần, mở rộng mạng lưới quan hệ là con đường tắt phát triển sự nghiệp của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.