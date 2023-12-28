Top 3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Năm 28/12/2023: Mùi vượng phát toàn tập, Tỵ tới thời giàu sang, Hợi hưởng hồng phúc giàu có

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 28/12/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mùi có dấu hiệu chững lại do gặp nhiều bất lợi. Tiểu nhân thừa cơ chơi xấu sau lưng nhưng bản mệnh lại thiếu sự đề phòng nên khi sự đã rồi rất khó để có thể xoay chuyển tình thế kịp thời.

Về mặt tình cảm cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, các cặp đôi không có nhiều thời gian ở bên nhau khiến mối quan hệ ngày càng trở nên xa cách. Dù ai ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư để phát triển sự nghiệp hoặc làm những việc theo sở thích nhưng cũng không nên quá lạnh nhạt kẻo tình cảm khó giữ.

Lại thêm áp lực công việc đè nặng trên vai, khiến con giáp này cảm thấy bế tắc, chán nản, mất tự tin và thậm chí là muốn tử bỏ tất cả mọi thứ. Nếu như bản mệnh lựa chọn bỏ cuộc lúc này, mọi công sức nỗ lực từ trước đó sẽ trở thành công cốc. Tất cả những gì tuổi Mùi cần làm là quyết tâm hơn với lựa chọn của mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Hôm nay, con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi luôn giữ vững những điều bản thân tâm đắc.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc nên có sự kiểm tra cẩn thận, làm việc chú ý những chi tiết nhỏ.

Tình cảm: Người tuổi Hợi luôn cho bản thân những niềm vui mới, không gian riêng tư dành cho cả hai.

Tài lộc: Có thêm niềm tin khi giữ tài lộc cẩn thận.

Sức khoẻ: Khám định kì răng, chăm sóc răng miệng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.