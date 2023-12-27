Cẩn thận 3 ngày tới (28, 29 và 30/12), 3 con giáp xui xẻo đủ đường, tài lộc đổ sông đổ bể, tình duyên lận đận bủa vây

Trong giai đoạn này, tuổi Hợi có thể bắt gặp những cơ hội mới rực rỡ trong sự nghiệp. Để tận dụng đầy đủ, họ nên mở rộng mạng lưới xã hội và khám phá mọi cơ hội có thể giúp họ phát triển sự nghiệp. Việc này không chỉ mở ra những cánh cửa mới mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và tiến bộ trong công việc.

Mối quan hệ tình cảm của tuổi Hợi đang trên đà ấm áp và phát triển tích cực. Bằng cách dành thời gian chất lượng với người yêu và gia đình, tuổi Hợi có thể củng cố mối quan hệ, xây dựng sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Điều này không chỉ tạo ra không gian hạnh phúc mà còn là nền tảng vững chắc cho tương lai.

Người tuổi Sửu cương nhu đúng lúc, họ được mệnh danh là con giáp khéo léo và uyển chuyển nhất mọi thời đại. Nếu là nữ, họ quán xuyến việc nhà cực kỳ tốt, chồng con có thể yên tâm lo chuyện công việc và học hành.

3 ngày tới (28, 29 và 30/12), người tuổi Sửu căn mệnh phú quý, giàu sang hết nấc. Họ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và sự cố gắng của mình trong thời gian qua. Hơn thế nữa, họ được người thân nâng niu, tặng cho rất nhiều tiền bạc, cuộc đời an nhàn sung sướng.

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Tuổi Tuất

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.