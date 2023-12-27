Tử vi 2 ngày liên tiếp (28/12 và 29/12): 3 con giáp phất lên thành Rồng, tiền vào như lũ, tài lộc gấp bội, càng làm càng giàu

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 11:27

Tử vi 2 ngày liên tiếp (28/12 và 29/12), 3 con giáp sau gặp quý nhân giúp đỡ, công danh vượng phát, tiền nhiều ngập cửa, thoải mái tiêu xài.

Tuổi Thân 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (28/12 và 29/12) cho thấy người tuổi Thân chưa biết trước được công việc, đang cố gắng ổn định.     

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân chưa rõ ràng, bạn chưa ổn định, chưa biết bản thân có thế mạnh nào.

Tình cảm: Tình cảm vấn vương tình cũ, cưa thể rời xa.  

Tài lộc: Thịnh vượng, kinh tế ổn định.

Sức khoẻ: Ăn ít tinh bột, sử dụng đường ăn kiêng. 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (28/12 và 29/12): 3 con giáp phất lên thành Rồng, tiền vào như lũ, tài lộc gấp bội, càng làm càng giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong thời gian tới đây. Bản mệnh gặp vận may, tiền của ngày một nhiều. Vận thế của con giáp này bước lên một tầm cao mới, liên tục gặp nhiều cơ hội tỏa sáng.

Thời cơ đến, Tuổi Mùi có thể nhanh nhạy nắm thời cơ, thu về thành quả tốt đẹp mà mình mong muốn bấy lâu này. Dù làm ở lĩnh vực nào, bản mệnh cũng có nguồn thu nhập ổn định. Một số người còn có thêm nghề phụ kiếm được nhiều tiền.

Vận đào hoa của người tuổi Mùi cũng nở rộ. Con giáp này có thể gặp được đối tượng lý tưởng, khiến trái tim của mình rung động. Bản mệnh mạnh dạn một chút trong chuyện tình cảm là có thể đưa mối quan hệ phát triển xa hơn, hướng đến tương lai bền vững hơn.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (28/12 và 29/12): 3 con giáp phất lên thành Rồng, tiền vào như lũ, tài lộc gấp bội, càng làm càng giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (28/12 và 29/12), tuổi Ngọ nên tránh đối đầu, việc này sẽ hạn chế bất lợi cho bản mệnh. Với người không hiểu chuyện, con giáp này có cố gắng tranh cãi hay khuyên bảo cũng không ích lợi gì đâu, chỉ thêm tức giận mà thôi.

Bản mệnh cũng trở nên nhạy bén hơn trong cách nhận ra những đối tượng gây hại cho cuộc sống của bản mệnh. Con giáp này sẽ cảm nhận được những bất thường. Nhưng thay vì trốn chạy khỏi nó, sẽ tốt hơn nếu bản mệnh lùi lại và quan sát đối phương.

Ngày mới còn mang lại tín hiệu tích cực ở khía cạnh tiền bạc, có thể nhờ một khoản thu đều đặn nào đó mà lúc này bản mệnh cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống hiện tại, bớt đi những lo lắng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Tử vi 2 ngày liên tiếp (28/12 và 29/12): 3 con giáp phất lên thành Rồng, tiền vào như lũ, tài lộc gấp bội, càng làm càng giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp chuyển mình giàu có, đếm tiền mỏi tay, đón tài lộc như mưa, làm gì cũng như ý

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp chuyển mình giàu có, đếm tiền mỏi tay, đón tài lộc như mưa, làm gì cũng như ý

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp sau lộc tới ào ào, đổi đời trong gang tấc, sớm mua đất xây nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 23 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 28 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 30 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 30 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề