Tử vi 2 ngày liên tiếp (28/12 và 29/12): 3 con giáp phất lên thành Rồng, tiền vào như lũ, tài lộc gấp bội, càng làm càng giàu

Tử vi 2 ngày liên tiếp (28/12 và 29/12) cho thấy người tuổi Thân chưa biết trước được công việc, đang cố gắng ổn định.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân chưa rõ ràng, bạn chưa ổn định, chưa biết bản thân có thế mạnh nào.

Tài lộc: Thịnh vượng, kinh tế ổn định.

Sức khoẻ: Ăn ít tinh bột, sử dụng đường ăn kiêng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong thời gian tới đây. Bản mệnh gặp vận may, tiền của ngày một nhiều. Vận thế của con giáp này bước lên một tầm cao mới, liên tục gặp nhiều cơ hội tỏa sáng.

Thời cơ đến, Tuổi Mùi có thể nhanh nhạy nắm thời cơ, thu về thành quả tốt đẹp mà mình mong muốn bấy lâu này. Dù làm ở lĩnh vực nào, bản mệnh cũng có nguồn thu nhập ổn định. Một số người còn có thêm nghề phụ kiếm được nhiều tiền.

Vận đào hoa của người tuổi Mùi cũng nở rộ. Con giáp này có thể gặp được đối tượng lý tưởng, khiến trái tim của mình rung động. Bản mệnh mạnh dạn một chút trong chuyện tình cảm là có thể đưa mối quan hệ phát triển xa hơn, hướng đến tương lai bền vững hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (28/12 và 29/12), tuổi Ngọ nên tránh đối đầu, việc này sẽ hạn chế bất lợi cho bản mệnh. Với người không hiểu chuyện, con giáp này có cố gắng tranh cãi hay khuyên bảo cũng không ích lợi gì đâu, chỉ thêm tức giận mà thôi.

Bản mệnh cũng trở nên nhạy bén hơn trong cách nhận ra những đối tượng gây hại cho cuộc sống của bản mệnh. Con giáp này sẽ cảm nhận được những bất thường. Nhưng thay vì trốn chạy khỏi nó, sẽ tốt hơn nếu bản mệnh lùi lại và quan sát đối phương.

Ngày mới còn mang lại tín hiệu tích cực ở khía cạnh tiền bạc, có thể nhờ một khoản thu đều đặn nào đó mà lúc này bản mệnh cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống hiện tại, bớt đi những lo lắng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.