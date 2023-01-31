Người sinh vào năm Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Họ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn. Con giáp này nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu sẽ đạt được thành tích lớn. Trong khi người kinh doanh buôn bán cũng ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm. Bất cứ làm việc gì, họ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên. Tuy vậy, nhược điểm của người tuổi này là những lời nói thẳng của họ đôi khi lại thành khó nghe, làm mất lòng người khác.

Nhìn chung, nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cả năm giàu có, sung túc.

Người tuổi Tuất còn gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Những người còn độc thân sẽ tìm được đối tượng phù hợp vì vậy chớ có bỏ lỡ cơ duyên, đặc biệt là các bạn nữ. Những con giáp tuổi Tuất đã kết hôn có mối quan hệ ổn định. Đừng quên dành thời gian cho gia đình và quan tâm đến nửa kia nhiều nhất có thể.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người Tuổi Thân đa phần đều thông minh, lém lỉnh như những chú khỉ. Họ chăm chỉ làm việc, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Đó cũng chính là bí quyết giúp người tuổi này đạt được những bước tiến lớn trong năm nay.

Con giáp tuổi Thân có vận trình sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Con giáp này kiếm ra nhiều tiền, có thể tích lũy một số lượng tài sản nhất định. Người làm kinh doanh cũng tìm ra đường hướng phát triển mới cho doanh nghiệp của mình. Người làm công cũng có cơ hội làm thêm, thăng lương, tăng thưởng.

Trong năm nay, con giáp tuổi Thân cũng rất may mắn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là nam giới. Họ có mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới nhưng chú ý giữ nguyên tắc trong mối quan hệ của mình.

Con giáp tuổi này đã có gia đình thì hôn nhân hòa thuận, êm ấm nhưng thiếu chút đam mê. Nếu có điều kiện, con giáp này nên đưa gia đình đi du lịch để làm mới chuyện tình cảm.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi biết đối nhân xử thế, tốt bụng, hay thương người. Cũng bởi vậy mà con giáp này được nhiều người yêu quý. Người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, có cơ hội thăng tiến.

Cộng với nỗ lực của bản thân, con giáp này có tiến bộ nhanh chóng. Những người tuổi Mùi theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật có thể học thêm kỹ năng, tích lũy kinh nghiệp. Con giáp này đừng ngại khó, ngại khổ. Việc chăm chỉ học tập giúp họ phát huy hết khả năng, có cơ hội trở thành người dẫn đầu.

Ngoài ra, người tuổi này cũng cần vững vàng, tránh xa những cám dỗ. Đừng vì những lợi ích nhỏ mà hủy hoại sự nghiệp của bản thân. Ngoài ra, người tuổi này nếu còn độc thân thì đừng quá kén chọn. Nếu hay lo sợ, do dự, họ sẽ mất đi cơ hội tìm thấy nửa kia phù hợp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!