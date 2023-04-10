Trúng số độc đắc tiền tỷ sau đêm nay (10/4), 3 con giáp hay không bằng hên, tiền vào nhà tới tấp, đổi đời thành tỷ phú, đắc tài vô biên

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 02:47

Sau đêm nay (10/4), 3 con giáp may mắn gặt hái nhiều thành công, cuộc sống vượng phát, tài mệnh như diều gặp gió, may mắn bủa vây về nhà.

Tuổi Dậu

Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Sau đêm nay (10/4), thời tới cơ may trúng lớn. Dậu vốn tính nhanh nhạy, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa.

Trúng số độc đắc tiền tỷ sau đêm nay (10/4), 3 con giáp hay không bằng hên, tiền vào nhà tới tấp, đổi đời thành tỷ phú, đắc tài vô biên - Ảnh 1
Con giáp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, gia đình cũng rất êm ấm, hanh phúc, giúp người tuổi Dậu có thể cười tươi suốt cả năm.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý khi bước vào năm Quý Mão sẽ gặp nhiều may mắn về đường sự nghiệp và tình cảm. Tính cách hoạt bát của họ thu hút được nhiều bạn bè, biết xây dựng các mối quan hệ, đồng thời tạo đà để công việc diễn ra tương đối suôn sẻ. Khi có nhiều cơ hội xuất hiện, chỉ cần nắm bắt được thì sự nghiệp của họ sẽ có bước tiến lớn.

Sau đêm nay (10/4), đường tài vận của con giáp này cũng tương đối suôn sẻ, nếu chăm chỉ làm việc, tài sản sẽ tăng lên nhanh, đặc biệt có quý nhân giúp đỡ, nhờ đó cuộc sống gia đình sẽ sung túc hơn.

CTrúng số độc đắc tiền tỷ sau đêm nay (10/4), 3 con giáp hay không bằng hên, tiền vào nhà tới tấp, đổi đời thành tỷ phú, đắc tài vô biên - Ảnh 2
Con giáp Tý may mắn nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng của Mộc dục nên bản mệnh thích khoe những thành tích mình có được. Bạn muốn được công nhận và nghe những lời khen ngợi. Việc giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên hay cấp dưới nếu cảm thấy có trở ngại thì tìm cách để trao đổi thẳng thắn cảm nhận của bạn với đối họ sẽ giúp bạn thành công hơn.

Tuổi Ngọ

Sau đêm nay (10/4), được trời ban tính tình xởi lởi và rộng lượng. Ngọ sống chân thành, không tính toán trong các mối quan hệ.

Khi gặp khó khăn, họ luôn giữ được sự bình tĩnh, quyết đoán và tinh thần lạc quan. Họ luôn tin rằng sau cơn mưa, trời lại sáng, mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Sau đêm nay (10/4) nhận được nhiều phúc báo, người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, nhất là về tài lộc.

Những người này làm công ăn lương cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối, nhận được cơ hội phát triển bản thân.

Họ cũng có thêm cơ hội để học tập, nâng cao trình độ. Người này tuổi làm ăn buôn bán cũng đắc tài, đắc lộc, doanh thu tăng lên thấy rõ. Người chưa có công việc cũng có cơ hội làm công việc tạm thời trước khi tìm được công việc thực sự phù hợp với mình.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Mưa thuận gió hòa, quý nhân trợ lực (đúng 3 ngày liên tiếp 2,3,4/4/2023), 3 con giáp thăng hạng vận may, tài chính nở rộ, tiền về đầy túi, đổi đời thăng hoa

Mưa thuận gió hòa, quý nhân trợ lực (đúng 3 ngày liên tiếp 2,3,4/4/2023), 3 con giáp thăng hạng vận may, tài chính nở rộ, tiền về đầy túi, đổi đời thăng hoa

Đúng 3 ngày liên tiếp 2,3,4/4/2023, 3 con giáp có cuộc sống khởi sắc, vận trình may mắn không ngừng, tiền về ngập tràn, tài lộc nở hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này