Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (5/3/2023), 3 con giáp 'tài lộc bốn bể', cuộc đời sang trang, đếm tiền mỏi tay, ngồi không hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 04:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'tài lộc bốn bể', cuộc đời sang trang, đếm tiền mỏi tay, ngồi không hưởng phước lành vào sau 16h30 ngày 5/3/2023.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có vận may bất ngờ, cả công danh lẫn tài lộc đều có khởi sắc đáng mong chờ, đến mức bản thân họ cũng không thể ngờ được. Công việc làm ăn may mắn suôn sẻ, làm đến đâu sẽ cảm thấy như ý đến đó, từng bước có xu hướng phát triển, từ đó thu nhập cũng tăng theo, thích hợp để tiết kiệm. Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể sẽ đón nhận lợi nhuận tăng cao, nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này hài hòa. Dường như gia đình được xem là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp cho bạn có thể vượt qua được mọi sóng gió trong công việc. Người độc thân mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự chân thành, tốt bụng vốn có. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (5/3/2023), 3 con giáp 'tài lộc bốn bể', cuộc đời sang trang, đếm tiền mỏi tay, ngồi không hưởng phước lành - Ảnh 1
Người tuổi Sửu sẽ có vận may bất ngờ, cả công danh lẫn tài lộc đều có khởi sắc đáng mong chờ, đến mức bản thân họ cũng không thể ngờ được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc suôn sẻ sau 16h30 ngày 5/3. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này. Bạn có cơ hội thăng tiến quan trọng, thu về thành quả xứng đáng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng, đối tác làm ăn tin cậy. Nhờ đó, cuộc sống của bạn ngày một khởi sắc và thăng hoa hơn. 

Bạn cũng là những người giàu tình cảm không kém. Nói đến tình yêu, đó là cả một quá trình dài, ấm lên từng chút một của người tuổi này. Con giáp này cần dành thời gian quý để khẳng định tình yêu, không phải những người dễ yêu đương rồi dễ chia tay. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (5/3/2023), 3 con giáp 'tài lộc bốn bể', cuộc đời sang trang, đếm tiền mỏi tay, ngồi không hưởng phước lành - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc suôn sẻ sau 16h30 ngày 5/3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bạn có thể tự tin phát huy thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, bạn sẽ được cấp trên tạo cơ hội phát triển tốt ở nơi làm việc, hành trình suôn sẻ, thăng quan tiến chức. Các mối quan hệ hợp tác, làm việc chung hài hòa tốt đẹp cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp đắc lực.

Người độc thân hãy chủ động chấp nhận những buổi hẹn hò và sẵn sàng chấp nhận những mối quan hệ mới. Vũ trụ đang gửi tới bạn một bước tiến quan trọng. Những cặp đôi đang yêu cực kỳ ngọt ngào, 2 bạn chủ động trêu đùa nhau tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái khi đi cùng nhau. Tình cảm giữa 2 bạn làm người khác ghen tị. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (5/3/2023), 3 con giáp 'tài lộc bốn bể', cuộc đời sang trang, đếm tiền mỏi tay, ngồi không hưởng phước lành - Ảnh 3
Người tuổi Thân được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bạn có thể tự tin phát huy thế mạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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