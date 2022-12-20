Trúng số độc đắc 4 lần liên tiếp tử vi 21/12, 3 tuổi Quan Thế Âm Bồ Tát chiếu cố, vận may đổ ập xuống đầu, đón ‘bão’ tài lộc, may mắn của ăn của để không hết, tiền tài chẳng vơi

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 11:33

Tử vi 21/12, 3 con giáp sau đây tài lộc khởi sắc, số đỏ như son, dễ đón tiền của, vận may được chiếu cố, giàu có không ai bằng.

Tuổi Tý

Tử vi 21/12, người tuổi Tý sẽ được hưởng năng lượng phong thủy rất tích cực nên mọi chuyện trong cuộc sống nhất là về đường công danh vô cùng hanh thông, tiền bạc không hao hụt như thời gian trước mà chỉ có nhiều hơn chứ chẳng thể bớt đi.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sẽ gặp giai đoạn chuyển giao tuyệt vời, giống 1 cú đòn bẩy giúp tuổi Tý được đà thăng tiến, đạt được nhiều thành tựu và mục tiêu trong cuộc sống. Lúc này, may mắn gọi tên, con giáp này còn có lộc trúng số hưởng trọn.

Trúng số độc đắc 4 lần liên tiếp tử vi 21/12, 3 tuổi Quan Thế Âm Bồ Tát chiếu cố, vận may đổ ập xuống đầu, đón ‘bão’ tài lộc, may mắn của ăn của để không hết, tiền tài chẳng vơi - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sẽ gặp giai đoạn chuyển giao tuyệt vời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý hãy mạnh dạn trong công việc, có thể là làm thêm 1 công việc "tay trái" hoặc chọn hẳn cho mình 1 hướng đi mới bởi sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái".

Tuổi Dậu

Bản tính của tuổi Dâụ vô cùng mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Dậu có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, tạo nên những bước phát triển vượt bậc cho chính mình.

Tử vi 21/12 là thời điểm vàng giúp tuổi Dậu gặt hái nhiều thành công, con giáp này danh lợi song toàn, tiền ùa về ví, cơ hội đổi đời. Những người tuổi Dậu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, tuổi Dậu có thể thu vén tài lộc, giàu sang phú quý.

Trúng số độc đắc 4 lần liên tiếp tử vi 21/12, 3 tuổi Quan Thế Âm Bồ Tát chiếu cố, vận may đổ ập xuống đầu, đón ‘bão’ tài lộc, may mắn của ăn của để không hết, tiền tài chẳng vơi - Ảnh 2
Ngôi sao may mắn nhắc tên họ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Các bạn cầm tinh con rắn có suy nghĩ riêng nên dù ở đâu cũng có thể lên đường thực hiện ước mơ của mình, trong hai năm tới, các bạn thuộc cung hoàng đạo rắn sẽ được các ngôi sao may mắn phù hộ, họ rất thích hợp để phát triển bản thân.

Tử vi 21/12 cho biết, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ được nâng lên tầm cao mới, những gì họ từng mơ ước thì sẽ thực hiện được. Con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra tuổi Ngọ còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Báo tin mừng đến 3 con giáp trong 3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12), phú vận lên hương, tài khoản nảy số ầm ầm, cơ may trúng độc đắc, một bước đổi đời thành đại gia

Báo tin mừng đến 3 con giáp trong 3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12), phú vận lên hương, tài khoản nảy số ầm ầm, cơ may trúng độc đắc, một bước đổi đời thành đại gia

 3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12), 3 con giáp sau đây vận trình tài lộc thăng tiến, cuộc sống khởi sắc, hanh thông, lộc phát tới tấp.

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