Người tuổi Sửu rất kiên trì trong mọi việc. Ngay cả khi đó là công việc rất khó khăn và áp lực, khiến tất cả đều phải bỏ cuộc thì họ vẫn sẽ nỗ lực, kiên trì tới cùng. Người tuổi này làm gì cũng kiên trì, một khi giao việc cho họ cấp trên có thể hoàn toàn yên tâm. Họ rất có trách nhiệm, sẽ không vì khó khăn gian khổ hay lợi ích của cá nhân mình mà quay lưng.

Để con đường phát triển của người tuổi Sửu suôn sẻ hơn và không bị cản trở, con giáp này cần tận dụng tốt sự giúp đỡ của quý nhân. Theo tử vi , trong 3 ngày 28, 29, 30/12 là lúc người tuổi Sửu vận quý nhân cải thiện, biết nắm bắt cơ hội sẽ vững vàng gặt hái được thành công. Không chỉ tài lộc rủng rỉnh mà người tuổi này hứa hẹn sự nghiệp cũng có bước tiến lớn. Hãy cứ kiên định với con đường mình đã chọn và tận dụng tốt các nguồn lực mình có, tuổi Sửu nhất định sẽ thành công.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính cách thanh tao, nhẹ nhàng, tình cảm, họ có tấm lòng bao dung và nhân hậu. Mão là người rất chu đáo, luôn nghĩ cho người rồi mới nghĩ đến mình. Thời trẻ, con giáp này được nhiều người khác phái vây quanh.

Vào 3 ngày 28, 29, 30/12, người tuồi Mão sẽ được hưởng nhiều tài lộc, may mắn. Nhờ khả năng giao tiếp, ứng biến linh hoạt, con giáp này thuyết phục được nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng.

Con giáp này có nhiều bạn bè, thường gặp được quý nhân nên mọi công việc đều thuận lợi, như ý. Những dự án đầu tư kinh doanh của họ đã bắt đầu sinh lời. Không những thế, trong thời gian tới, họ còn có thêm những cơ hội để tiếp tục đầu tư, mở rộng phạm vi kinh doanh của bản thân.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kì trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Theo tử vi, trong 3 ngày 28, 29, 30/12, con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Họ có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

Con giáp tuổi này trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

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