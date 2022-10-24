Trúng số liên tiếp 4 lần trong ba ngày (24/10, 25/10, 26/10), 3 con giáp thay vận đổi đời, khởi tài phát lộc, rinh tiền về nhà, bạc vàng tràn két

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 06:20

Tử vi cho thấy bản mệnh của những con giáp sau đây sẽ đón chào những niềm vui liên hoàn vào 3 ngày 24/10, 25/10, 26/10.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Trúng số liên tiếp 4 lần trong ba ngày (24/10, 25/10, 26/10), 3 con giáp thay vận đổi đời, khởi tài phát lộc, rinh tiền về nhà, bạc vàng tràn két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến trong ba ngày (24/10, 25/10, 26/10) nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình.

Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. Hơn nữa, bạn còn có cơ hội trúng số độc đắc, vận may đang đỏ bừng bừng với số mệnh của bạn.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn trong ba ngày (24/10, 25/10, 26/10) đó chính là tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm ngày 24/10, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Trúng số liên tiếp 4 lần trong ba ngày (24/10, 25/10, 26/10), 3 con giáp thay vận đổi đời, khởi tài phát lộc, rinh tiền về nhà, bạc vàng tràn két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu mua sắm bất động sản, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Trúng số liên tiếp 4 lần trong ba ngày (24/10, 25/10, 26/10), 3 con giáp thay vận đổi đời, khởi tài phát lộc, rinh tiền về nhà, bạc vàng tràn két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ba ngày (24/10, 25/10, 26/10), tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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