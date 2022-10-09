Trúng số độc đắc vào tuần mới (10-16/10), âm thanh giàu có tưng bừng, vầng dương tiền tài tỏa sáng, ánh sáng vận may rạng ngời, thành công rực cháy

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 09:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có may mắn, giàu có vào tuần mới (10-16/10) nhé!

Trúng số độc đắc vào tuần mới (10-16/10), âm thanh giàu có tưng bừng, vầng dương tiền tài tỏa sáng, ánh sáng vận may rạng ngời, thành công rực cháy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Tuần mới, người tuổi Tý vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc. Cố gắng hết sức, không ngừng vươn lên, người tuổi Tý làm đâu thắng đó, thu nhập và vị thế trong công ty của họ cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính. Tuy vậy, thời gian gần đây người cầm tinh con rắn không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại. Lúc này, con giáp tuổi Tỵ chớ nên nản lòng. Họ cần giữ vững tinh thần làm việc để sữa chữa những sai lầm.

Tuần mới, người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần.

Con giáp làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh.

Tuy công việc tốt nhưng do lao lực quá độ, sức khỏe của con giáp tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng. Người tuổi này cần chú ý làm việc, nghỉ ngơi điều độ. Đừng suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó, họ cần mỉm cười và giữ tinh thần lạc quan.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, người tuổi này thường thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định. Người tuổi này thân thiện, gần gũi với mọi người nên được nhiều người yêu mến.

Tuần mới, con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Người tuổi này cần tăng cường ra ngoài giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thì mới gặp được người xuất sắc. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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