Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (15/12/2022), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 04:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương vào đúng ngày 15/12/2022.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra không được hanh thông, thuận lợi trong ngày 15/12/2022. Người tuổi này làm lãnh đạo không nên áp đặt điều gì lên cấp dưới của mình. Đồng thời, bản mệnh không nên soi mói sai lầm của người khác vì nó chỉ khiến người khác xem thường bạn mà thôi. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên suôn sẻ. Các cặp đôi luôn biết lắng nghe và cảm thông, đặc biệt là hai người luôn tôn trọng tới cảm xúc của người kia. Riêng người độc thân cần cởi mở hơn mới mong tìm được ý trung nhân.

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (15/12/2022), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra không được hanh thông, thuận lợi trong ngày 15/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày hôm nay, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Nhờ tài ăn nói khéo léo và tinh tế nên cung hoàng đạo này luôn được tất cả mọi người tin tưởng. Nhờ đó mà công việc cũng được vận hành suôn sẻ và nhanh chóng. Bạn còn biết cách quản lý tiền bạc nên gặp nhiều cơ hội tốt để mở rộng túi tiền hơn nữa. Tuy nhiên, bạn cần xem xét thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Các cặp đôi ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn, dù thời gian dành cho nhau chưa thực sự nhiều. Người độc thân mải mê làm việc nên không để ý tới chuyện yêu đương.

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (15/12/2022), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Trong ngày hôm nay, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày hôm nay sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Chính Quan xuất hiện đã giúp người tuổi này có được sự tin tưởng, tín nhiệm từ cấp trên. Do đó, bản mệnh có thể được lãnh đạo trọng dụng hết lòng trong thời gian sắp tới đây. 

Về vận tình duyên, tình cảm của bản mệnh sẽ ngập tràn hương sắc. Bản mệnh hy vọng rằng hai người sẽ có thật nhiều thời gian để ở bên nhau, trò chuyện với nhau để thấu hiểu về đối phương hơn. Người độc thân được rất nhiều người khác phái để ý nhờ vào tài ăn nóng khéo léo, duyên dáng của mình. 

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (15/12/2022), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày hôm nay sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đúng ngày mai (15/12/2022), 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để

Trúng số độc đắc đúng ngày mai (15/12/2022), 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để vào đúng ngày 15/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 16 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 54 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 1 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 29 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc