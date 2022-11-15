Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp trở thành nam châm hút tiền tài, của cải đầy vun, một bước thành đại gia, cuộc đời dư dả, sung túc ấm no

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 11:32

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào thu hút tài lộc khủng, cuộc đời dư dả, sung túc ấm no vào cuối tháng 10 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp trở thành nam châm hút tiền tài, của cải đầy vun, một bước thành đại gia, cuộc đời dư dả, sung túc ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cuối tháng 10 âm lịch, các phương diện cuộc sống của tuổi Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Người tuổi này vốn rất hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Sự giàu có của bạn rất mạnh mẽ, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của các quý nhân. Được quý nhân giúp đỡ, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề.

Tài lộc tích cực, tài lộc từng phần cũng rất hanh thông, dễ thu được của cải bất ngờ. Bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cơ hội kiếm tiền, và bạn có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền và đưa cuộc sống của họ lên một tầm cao mới. Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của bạn sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì bạn cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Tuổi Tỵ

Cũng là một trong những con giáp có lộc kinh doanh vào cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Tỵ có thể phất lên nhanh chóng, một bước thành đại gia nhờ vào khả năng tính toán nhanh nhạy và cái “duyên” buôn bán của mình. Đây là con giáp có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến.

Nếu là một người làm công ăn lương, khi được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, con giáp này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song, người tuổi Tỵ cũng là người có tham vọng rất lớn nên sẽ chẳng chịu yên phận ở vị trí nhân viên mãi. Với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, những chú Rắn sẽ muốn chuyển hướng sang “tự làm tự ăn”, không muốn đi làm thuê mãi. Bạn tận dụng lợi thế, các mối quan hệ sẵn để tự gây dựng sự nghiệp.

Nếu theo nghiệp kinh doanh, bạn được dự báo sẽ dễ phát tài phát lộc hơn cả. Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến, cuộc đời của bạn như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió", kiếm tiền như hái. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể xiết.

Tuổi Dần

Những may mắn ở phương diện tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Dần vào cuối tháng 10 âm lịch. Tài chính của con giáp này khá lý tưởng, thời điểm này tương đối thuận lợi với bản mệnh. Vốn được trời phú cho sự tinh nhanh, lại dám nghĩ dám làm, hơn nữa vì đầu óc biết tính toán nên bạn luôn rõ mình nên làm những gì, cũng như nên làm như thế nào. Đặc biệt, bạn luôn biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh. Cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh trời ban riêng cho tuổi Dần.

Con giáp này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Bạn không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn. Điểm mạnh này của những chú Hổ được dịp phát huy mạnh mẽ. Bạn biết thay đổi để thích nghi, biết vận dụng cơ hội cho bản thân, biết bày mưu tính toán một cách cẩn thận. Bạn sẽ thấy việc kinh doanh của mình có khởi sắc khá rõ.

Hàng hóa lưu thông tốt, buôn may bán đắt. Những người chỉ làm ở quy mô nhỏ cũng nhận tin vui bất ngờ, được tạo điều kiện trong việc làm ăn buôn bán. Chính nhờ sự nhanh nhạy cùng với thông minh và tài lẻ vốn có, đủ mưu trí để đưa ra những chiếc lược thông minh mà tuổi Dần có thể gặt hái khoản lợi nhuận lớn. Thu nhập của con giáp này cứ thế tăng lên không ngừng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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