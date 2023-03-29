Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3/2023), 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 11:49

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ trong 2 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Sự thông minh và nhanh trí giúp cho người tuổi Tỵ sẽ dễ dàng giải quyết được mọi rắc rối trước mắt. Song, không phải lúc nào cũng tự thân giải quyết mọi việc mà hãy nên kết nối với tập thể đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc.  

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ hạnh phúc, viên mãn. Tam Hội cục trợ mệnh đem đến cho bạn với nhiều điều ngọt ngào, ấm áp trong tình yêu. Dù rằng cả hai không dành cho bất kỳ cửa chỉ âu yếm nào nhưng thay vào đó là sự chân thành mà mình có. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3/2023), 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

 

Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, vận khí thịnh vượng đến nỗi không thể ngăn cản. Đối với những người kinh doanh làm ăn, chỉ cần mở lòng hợp tác thì nhất định sẽ công thành danh toại, phát tài bất ngờ. Bên cạnh đó, bất kể làm việc gì họ cũng thu được lãi khủng, rủng rỉnh tiền bạc tiêu đến cuối năm. 

Ngoài ra, bạn còn có đào hoa đeo bám, người độc thân bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp và được dự đoán có kết quả mỹ mãn. Bạn và người ấy tìm thấy tiếng nói chung, hoặc cơ hội đi du lịch cặp đôi. Bạn có thể hứng thú hơn đối với chủ đề hôn nhân, con cái.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3/2023), 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều được cải thiện bất ngờ. Ngay khi nắm bắt được thời cơ thích hợp, bạn cần nhớ phát huy tiềm năng vốn có, kết hợp với bản lĩnh trời ban thì sẽ xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được nhiều hỷ sự, mọi thứ xung quanh cũng diễn ra suôn sẻ hơn, đối với những người làm ăn kinh doanh, năm nay sẽ là một năm có nhiều điều đáng mong chờ, nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng có nhiều tiền. Đặc biệt, có nhiều người theo đuổi, có khả năng cưới luôn vào cuối năm. 

 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3/2023), 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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