Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (29/3-30/3/2023), Thần Tài gõ cửa chào đón, 3 con giáp 'quấn tiền quanh thân', phúc khí dồi dào, cuộc đời không phú cũng quý

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 11:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'quấn tiền quanh thân', phúc khí dồi dào, cuộc đời không phú cũng quý vào 2 ngày tới.

Tuổi Sửu

Với sự giúp đỡ của Quý Nhân, người tuổi Sửu sẽ sớm tìm thấy được cơ hội thăng tiến một cách rõ rệt. Theo đó, bạn mạnh dạn mạo hiểm với các quyết định trong ngày và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu kết quả không như mong đợi. Vận trình tài lộc không có biến động trong ngày. Con giáp này có thể yên tâm trong việc chi tiêu mà không cần lo lắng quá nhiều đến phương diện tài chính cá nhân. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Tử vi cho biết, con giáp này đang có nhiều cơ hội để có thể thoát khỏi tình trạng độc thân. Người có đôi được Tam Hội cục nâng đỡ nên sớm hàn gắn vết nứt trong mối quan hệ với đối phương. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (29/3-30/3/2023), Thần Tài gõ cửa chào đón, 3 con giáp 'quấn tiền quanh thân', phúc khí dồi dào, cuộc đời không phú cũng quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều khởi sắc trong công việc trong 2 ngày tới. Đồng thời, bạn thường được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Nhất là trong công việc, mọi việc của bạn sẽ trở nên rất thuận lợi, cảm thấy dễ dàng và hiệu quả cao hơn. 

Về phương diện tình cảm, bạn sẽ trở thành một con người dũng cảm hơn bình thường. Bởi vì bạn cần đưa ra quyết định, không nên chần chừ, do dự hay là quá phụ thuộc vào người ngoài. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (29/3-30/3/2023), Thần Tài gõ cửa chào đón, 3 con giáp 'quấn tiền quanh thân', phúc khí dồi dào, cuộc đời không phú cũng quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có tiến triển tốt đẹp về tài vận lẫn nhân duyên. Đồng thời, bạn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tạo cơ hội cho họ phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đây là thời khắc hoàng kim nhất trong năm, nên nếu có cơ hội thì bạn phải bắt lấy, có khả năng bạn sẽ đổi đời và có thể xây dựng cuộc sống sung túc mãi về sau. 

Bên cạnh đó, bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Đồng thời, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (29/3-30/3/2023), Thần Tài gõ cửa chào đón, 3 con giáp 'quấn tiền quanh thân', phúc khí dồi dào, cuộc đời không phú cũng quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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