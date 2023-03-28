Trúng số độc đắc sau ngày 28/3/2023, Cát thần tương trợ, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 08:43

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi sau ngày 28/3/2023.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra vô cùng lý tưởng. Thực lực và quyết tâm cao độ là yếu tố giúp cho con giáp này có thể vượt qua mọi thách thức đặt ra trong công việc. Tinh thần lạc quan còn đem tới cho những chú Rắn sự tin cậy, tín nhiệm từ cấp trên. Việc biểu hiện tốt trong quá trình làm việc giúp cho con giáp này có nhiều cơ hội được tăng lương thưởng, từ đó chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện một cách đáng kể. 

Vận trình tình cảm êm ấm. Đào hoa nở rộ giúp chuyện tình yêu của các cặp đôi bền vững theo thời gian. Người độc thân có thể chủ động ngỏ lời yêu thương với người mình thích vì cơ hội thành đôi là rất cao.

Trúng số độc đắc sau ngày 28/3/2023, Cát thần tương trợ, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra cầu được ước thấy. Đặc biệt là những ai đang theo đuổi con đường công danh, khoa cử đều đạt được điều mình mong muốn. Bản mệnh tự tin khi có thể làm chủ túi tiền, không cần phải phụ thuộc vào bất cứ người nào. 

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ thú vị như mơ. Nhân duyên vượng mang tới cho người độc thân những cơ hội làm quen, hẹn hò lý tưởng. Chỉ cần bản mệnh đồng ý thì cả hai người sẽ có khoảng thời gian tìm hiểu nhau trong vui vẻ.

Trúng số độc đắc sau ngày 28/3/2023, Cát thần tương trợ, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra thuận lợi hết ý. Quý nhân che chở mở ra nhiều cơ hội cho người tuổi này phát huy năng lực, bản lĩnh của mình. Công việc bận rộn hơn so với mọi khi, nhưng bù lại sẽ đem về nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi. Với tinh thần hăng hái và cầu tiến, bản mệnh luôn nhận được sự ái của cấp trên cũng như được giao những nhiệm vụ quan trọng hơn. 

Chuyện tình cảm của bạn cũng không có biến đổi. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Tuất và nửa kia vẫn được đánh giá là bình yên và hòa hợp. Riêng người độc thân nên cởi mở, chủ động hơn để không bỏ lỡ những mối duyên số tốt lành.

Trúng số độc đắc sau ngày 28/3/2023, Cát thần tương trợ, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (29/3/2023), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (29/3/2023), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba vào đúng ngày 29/3/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 51 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay