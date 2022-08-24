Người tuổi Hợi với Cát Tinh cao chiếu, quý nhân đỡ đầu. Dù làm thuê ăn lương hay kinh doanh, tự mình khởi nghiệp, Hợi cũng thuận buồm xuôi gió. Về cuối năm, những hợp đồng trị giá to liên tục tới, thời cơ kiếm tiền trở nên tiện lợi hơn. Người tuổi Hợi còn mang mệnh phú quý, với thể trở thành ngôi sao may mắn của gia đình.

Vào ngày hôm nay, người tuổi Hợi sẽ cải thiện được tài chính và sự nghiệp. Cung tiền nong vốn giậm chân tại chỗ nay được khơi thông. Dòng tiền chảy vào trơn tru, Hợi rủng rỉnh, dư dả tới tận thời kì dài sau đó.

Tuổi Dần

Vào ngày hôm nay, sự nghiệp của tuổi Dần khá hên nhờ có Chính Quan trợ vận. Bạn là người chịu thương chịu khó nên hay được mọi người ở chỗ làm yêu quý. Những ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, thăng chức thì sẽ đón thêm tin tốt trong thời gian tới đây. Tiền bạc của bản mệnh cũng ở mức khá, không đáng lo. Thuận vợ thuận chồng nên bạn cố gắng cày cuốc kiếm đồng ra đồng vào lo cho gia đình. Việc kinh doanh buôn bán cực kì thuận lợi. Bản mệnh làm gì cũng có tiền, suôn sẻ hanh thông.

Vận trình tình cảm của tuổi này lao đao vì cục diện Mộc Kim tương khắc. Đừng quá bận tâm đến cách sống lỗi của người khác. Bạn nên sợ những người sống tốt với mình thôi, vì không biết phải trả cái tình nghĩa cho người ta thế nào cho phải còn những kẻ sống lỗi thì cứ bơ đi.

Tuổi Thân

Hôm nay, những người tuổi Thân hiền lành, chịu thương chịu thương chịu khó, ko ngại gian truân vất vả để tìm kiếm thời cơ tốt đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Thân tuy ko với xuất thân khá giả nhưng lại với khả năng tạo dựng sự giàu với và phú quý cho riêng mình.

Người tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh hao thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Vào thời kì này, tuổi Thân sẽ cảm nhận được ý thức đang phấn chấn hơn, mọi việc mà con giáp may mắn này làm đều sẽ hanh hao thông hơn.

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