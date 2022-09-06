Trúng số độc đắc vào 17 giờ chiều mai (7/9), những con giáp sau có vận trình tài lộc 'như phượng hoàng lửa sải cánh', quét sạch vận đen, muốn nghèo cũng không được

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 10:23

Danh sách 3 con giáp may mắn ngày mai (7/9) điểm tên những tuổi vô cùng hên, số nhiều cát khí, gặp tiểu nhân cản đường vẫn ăn nên làm ra mạnh khỏe hơn người.

Tuổi Dần

Vào 17 giờ chiều mai (7/9), rất nhiều người tuổi Dần có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Thiên Vu Cát tinh chủ sinh trưởng, thăng quan tiến chức ghé thăm con giáp này, sao Tinh Tú sẽ mang đến cho bản mệnh không ít thuận lợi.

 

Trúng số độc đắc vào 17 giờ chiều mai (7/9), những con giáp sau có vận trình tài lộc 'như phượng hoàng lửa sải cánh', quét sạch vận đen, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 1
Bản mệnh hứa hẹn sẽ có công việc ổn định, lo được cho bản thân mà không dựa dẫm vào bất cứ ai, những ai đang vướng vào nợ nần hay phải phụ thuộc thì sẽ dứt ra được - Ảnh minh họa: Internet


Thời gian tới, những người tuổi Dần đang có ý định nhảy việc, xin việc, đòi quyền lợi hoặc thăng chức, đòi nợ cũ nên tiến hành vì khả năng cao là sẽ thành công ngoài mong đợi. Bản mệnh hứa hẹn sẽ có công việc ổn định, lo được cho bản thân mà không dựa dẫm vào bất cứ ai, những ai đang vướng vào nợ nần hay phải phụ thuộc thì sẽ dứt ra được, không phải đau đầu, tối về vắt tay lên trán suy nghĩ nữa.

Tài vận của người tuổi Dần sẽ có một bước tiến dài. Tốc độ kiếm tiền của con giáp này sẽ được đẩy nhanh, sự nghiệp thường xuyên gặp trục trặc nhưng vẫn vượt qua, có chuyện vui xảy ra, đồng thời được quý nhân phù trợ, tiến độ công việc của con giáp này hoàn thành rất nhanh, cuộc sống vui vẻ làm tâm trạng hưng phấn.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Sửu thường gây ấn tượng là người lạc quan, có khiếu hài hước, luôn để lại mặt tốt với vẻ ngoài hiền lành và lời nói tốt bụng. Con giáp này chưa bao giờ keo kiệt với những lời hoa mỹ của mình, thích khen ngợi người khác, mang lại nguồn động viên tinh thần cho người khác nên người ta cũng sẵn lòng chia sẻ thoải mái với bản mệnh.

 

Trúng số độc đắc vào 17 giờ chiều mai (7/9), những con giáp sau có vận trình tài lộc 'như phượng hoàng lửa sải cánh', quét sạch vận đen, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 2
Thời gian tới, người tuổi Sửu sẽ lên dốc, tuy mệt một chút nhưng bù lại tài lộc đỏ rực, sự nghiệp hanh thông, ước mơ kiếm tiền sẽ thành hiện thực - Ảnh minh họa: Internet

 

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Sửu là con giáp may mắn trong thời gian tới. Vào 17 giờ ngày 7/9/2022 Nguyệt lệnh Dưỡng mang lại cho con giáp này hi vọng tràn đầy, bớt vất vả hơn rất nhiều. Trong khi người khác lo sợ khó khăn thử thách, không nên làm gì thì cũng lại là cơ hội cho bản mệnh phát triển.

Thời gian tới, người tuổi Sửu sẽ lên dốc, tuy mệt một chút nhưng bù lại tài lộc đỏ rực, sự nghiệp hanh thông, ước mơ kiếm tiền sẽ thành hiện thực, dù bận rộn nhưng vẫn cứ gặt hái kết quả tốt. 

Tuổi Thìn 

Sách tử vi - tướng số có viết từ 17 giờ thứ Tư tuần này (7/9/2022) xuất hiện Chính Tài dự báo có tín hiệu tốt về tiền bạc, tài chính đối với con giáp tuổi Thìn, giúp bản mệnh tiết kiệm được một khoản. 

Trúng số độc đắc vào 17 giờ chiều mai (7/9), những con giáp sau có vận trình tài lộc 'như phượng hoàng lửa sải cánh', quét sạch vận đen, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 3
 Xuất hiện Chính Tài dự báo có tín hiệu tốt về tiền bạc, tài chính đối với con giáp tuổi Thìn, giúp bản mệnh tiết kiệm được một khoản - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, công việc của người tuổi Thìn dù làm công ăn lương nếu biết tiết kiệm thì cũng có thể mở được cửa hàng kinh doanh buôn bán riêng, rồi phát triển thêm nhiều cửa hàng, làm ăn khấm khá, tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Về tình duyên thì người tuổi Thìn sống tốt và có ý nghĩa nên sẽ gặp được "nửa kia" xứng đôi vừa lứa. Nếu cả hai biết yêu thương, nhường nhịn, cảm thông cho nhau thì sẽ hạnh phúc tới "đầu bạc răng long".

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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