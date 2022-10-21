Trúng số độc đắc từ 9h sáng 21/10/2022: 3 con giáp nhận lộc ngập nhà, may mắn bùng nổ, rương vàng đầy ụ, tiền xếp thành núi

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 05:20

Từ 9h sáng 21/10, những con giáo này có số sướng lên hương, tài vận đổ rực, tiền ùn ùn kéo đến nên dù bạn làm gì cũng dễ gặp thành công.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Theo tử vi, từ 9h sáng 21/10, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Trúng số độc đắc từ 9h sáng 21/10/2022: 3 con giáp nhận lộc ngập nhà, may mắn bùng nổ, rương vàng đầy ụ, tiền xếp thành núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, đây cũng là thời điểm tuổi Tý có khả năng cao có được khoản tiền lớn từ trúng số hoặc may mắn bất ngờ nào đó.

Trong khoảng từ 9h sáng 21/10, vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Tuổi Thìn 

Theo tử vi, Tam Hợp hỗ trợ cho những cặp đôi tuổi Thìn lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian tới hoặc các cặp vợ chồng nhận tin vui bầu bí. Bạn rất háo hức vì cuộc sống của mình sắp bước sang một trang mới.

Trúng số độc đắc từ 9h sáng 21/10/2022: 3 con giáp nhận lộc ngập nhà, may mắn bùng nổ, rương vàng đầy ụ, tiền xếp thành núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Quan dự báo điều mà tuổi Thìn chờ đợi hoặc đã được hứa hẹn sẽ không đến ngày hôm nay, vì thế đừng quá kỳ vọng, nếu không bạn có thể sẽ rơi vào nỗi thất vọng. Cách tốt nhất là hãy tập trung vào công việc của mình, điều gì đến sẽ đến.

Tình hình tài chính được cải thiện, có thể bạn đã tìm ra hướng phù hợp, lúc này chỉ cần kiên trì thực hiện và đừng ngại khó, ngại khổ. Hãy tin rằng nỗ lực của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng bạn nhé. 

Tuổi Dần

Có Tam Hợp che chở cho vận trình từ 9h sáng 21/10 của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Trúng số độc đắc từ 9h sáng 21/10/2022: 3 con giáp nhận lộc ngập nhà, may mắn bùng nổ, rương vàng đầy ụ, tiền xếp thành núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Từ 9h sáng 21/10, người tuổi Dần có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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