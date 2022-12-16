Trúng số độc đắc sau hôm nay (16/12/2022), Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 06:36

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể sau ngày 16/12/2022.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc và được nâng cao sau ngày 16/12. Tam Hợp cục chiếu mệnh nên con giáp này nhanh chóng tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền, từ đó cải thiện nguồn thu nhập một cách đáng kể. Đây chính là thời điểm lý tưởng để người tuổi này xúc tiến các dự định, kế hoạch từ trước.

Hơn thế, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ hài hòa, ấm êm. Bạn và người ấy luôn trân trọng mối quan hệ tình cảm này vì cả hai đều nhận ra tầm quan trọng của đối phương trong cuộc sống này. 

Trúng số độc đắc sau hôm nay (16/12/2022), Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc và được nâng cao sau ngày 16/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên suôn sẻ và dễ dàng sau ngày hôm nay. Người tuổi này có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, quảng cáo hay tổ chức sự kiện. Song, bản mệnh cũng cần cân bằng tốt cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến con đường công danh. 

Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi không yêu đương, không thuộc về ai đó. Đối với bạn, yêu cũng được mà không yêu vẫn vui nhưng nếu không có tiền thì đó mới là điều thật đáng sợ. 

Trúng số độc đắc sau hôm nay (16/12/2022), Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên suôn sẻ và dễ dàng sau ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Quý nhân sẽ giúp cho người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này có được cơ hội để chứng minh năng lực của mình và được đề bạt vào vị trí cao hơn. Tuy nhiên, bạn nên chủ động nâng cao chuyên môn cũng như kỹ năng quản lý vì ở vị trí mới này, trách nhiệm của bạn cũng sẽ nặng nề hơn.

Về chuyện tình cảm, đôi lứa yêu nhau luôn giữ được sự ấm êm và hòa thuận nhờ cả hai đều biết cách nhường nhịn nhau mỗi khi cãi vã, giận hờn. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình thích và được họ hồi đáp lại. 

Trúng số độc đắc sau hôm nay (16/12/2022), Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể - Ảnh 3
Quý nhân sẽ giúp cho người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 16/12/2022, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 16/12/2022, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi vào đúng ngày 16/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 15 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 54 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 0 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 29 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc