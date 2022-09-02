Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay 2/9, 3 con giáp đã may mắn còn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 14:04

Khó khăn qua rồi, sau 17h hôm nay 2/9, 3 con giáp này sẽ thoát khỏi vận đen. Đường tài lộc từ đây tốt đẹp hơn, bắt đầu tích lũy được nhiều của cải.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có đủ khả năng để đối phó với tất cả các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân nơi thương trường. Người tuổi này cũng đặc biệt siêng năng, khéo léo và đào hoa. Họ có lý trí cao và tinh thần trách nhiệm đáng học hỏi. Vận trình làm ăn và sự nghiệp của con giáp này thường vững chắc.

Nếu có khó khăn cũng chỉ là nhất thời. Theo tử vi dự đoán, sau 17h chiều nay 2/9, cuộc sống của người tuổi Dần sẽ bước sang một trang mới trở nên ngọt ngào hơn. Con giáp này có được nhiều may mắn hơn, mọi vận đen lùi lại phía sau. Họ sẽ từng bước thăng hoa và kiếm được nhiều tiền đủ để chi tiêu mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay 2/9, 3 con giáp đã may mắn còn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 1
 Theo tử vi dự đoán, sau 17h chiều nay 2/9, cuộc sống của người tuổi Dần sẽ bước sang một trang mới trở nên ngọt ngào hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vốn tính thật thà, chính trực lại chịu thương chịu khó nên người tuổi Dậu dù ở hoàn cảnh nào cũng cố gắng hết sức để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, người tuổi này cũng thường gặp được những người bạn hiền lành, tốt tính và có nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tử vi cho biết, sau 17h chiều nay 2/9, người tuổi Dậu sẽ thoát khỏi ngày tháng xui xẻo. May mắn kéo tới ùn ùn, tài lộc kéo nhau chảy vào nhà tuổi Dậu. Những người làm công ăn lương có thể được thưởng nóng. Những người làm kinh doanh thì đầu tư đâu trúng đó. Từ thời điểm này trở đi cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của Dậu đều có nhiều đột phá theo chiều hướng tích cực.

Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay 2/9, 3 con giáp đã may mắn còn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 2
Tử vi cho biết, sau 17h chiều nay 2/9, người tuổi Dậu sẽ thoát khỏi ngày tháng xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nghiêm túc, tỉ mỉ và luôn nỗ lực trong công việc. Con giáp này làm việc gì cũng hiệu quả và nhanh nhạy với thị trường. Ở hiền gặp lành, cuộc sống của người tuổi Mùi thường gặp nhiều điều tốt lành, có của ăn của để. Từ nhỏ họ đã được nhiều người yêu mến. Tất nhiên trong cuộc sống có những lúc khó tránh khỏi khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của mình Mùi sẽ vượt qua tất cả.

Sau 17h chiều nay là lúc mà người tuổi Mùi vượt qua hết mọi khó khăn. Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ vươn xa từ thời gian này. Tử vi dự báo, tuổi Mùi sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ, chuyện tình cảm cũng ngọt ngào hơn. Đặc biệt, thu nhập của con giáp này tăng vọt giúp Mùi tích lũy được nhiều tiền cho những dự định tương lai.

Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay 2/9, 3 con giáp đã may mắn còn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 3
Sau 17h chiều nay là lúc mà người tuổi Mùi vượt qua hết mọi khó khăn. Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ vươn xa từ thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đã may mắn còn gặp thời vận tốt kể từ ngày 26/7 âm lịch trở đi, 3 con giáp đi lạc vào ngõ Thần Tài, tiền tài gia tăng vượt trội

Đã may mắn còn gặp thời vận tốt kể từ ngày 26/7 âm lịch trở đi, 3 con giáp đi lạc vào ngõ Thần Tài, tiền tài gia tăng vượt trội

Tử vi dự đoán, kể từ ngày 26/7 âm lịch, đường tài lộc của 3 con giáp này phải may túi 3 gang đựng tiền. Chúc mừng 3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 2/9 tử vi thứ 6 tử vi ngày mai tử vi hôm nay 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà