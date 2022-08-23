Đã may mắn còn gặp thời vận tốt kể từ ngày 26/7 âm lịch trở đi, 3 con giáp đi lạc vào ngõ Thần Tài, tiền tài gia tăng vượt trội

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 13:25

Tử vi dự đoán, kể từ ngày 26/7 âm lịch, đường tài lộc của 3 con giáp này phải may túi 3 gang đựng tiền. Chúc mừng 3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây!

Tuổi Tý

Các con giáp tuổi Tý theo đuổi công việc trong ngành nghệ thuật hoặc làm người của công chúng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện và thi triển năng lực của mình. Tuy nhiên trong giao tiếp nói chung,người cầm tinh con chuột cần để ý tránh phạm phải khẩu thiệt, thị phi.

Kể từ ngày 26/7 âm lịch, tài chính người tuổi Tý sẽ tăng trưởng vượt bậc. Các công việc tay trái sẽ đem lại cho họ nguồn thu nhập dồi dào nhưng tốt nhất nên tránh đầu tư mạo hiểm với nguồn vốn lớn. Gợi ý không tồi cho con giáp này là gây dựng vốn và quỹ tiết kiệm vừa tầm đủ để quay vòng vốn kinh doanh.

Đã may mắn còn gặp thời vận tốt kể từ ngày 26/7 âm lịch trở đi, 3 con giáp đi lạc vào ngõ Thần Tài, tiền tài gia tăng vượt trội - Ảnh 1
Kể từ ngày 26/7 âm lịch, tài chính người tuổi Tý sẽ tăng trưởng vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi cho thấy, kể từ ngày 26/7 âm lịch, tài lộc của người tuổi Mão chuẩn bị đón nhiều tin vui. Tiền bạc chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh, đầu tư. Bản mệnh nên ưu ái hơn cho các dự án nhà đất hay lĩnh vực ẩm thực, giải trí sẽ có lợi hơn. Nguồn lợi mà con giáp này thu được qua các mối quan hệ xã giao không hề nhỏ chút nào.

Bản mệnh cần chú ý duy trì, phát triển các mối quan hệ cũ và mới. Đặc biệt, với người lớn tuổi hơn nên khiêm nhường nhờ thế mà tiền bạc của Mão lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo lắng chi tiêu quá nhiều. Là con giáp phát tài trong thời gian này nên bản mệnh có kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh hay mở rộng quy mô, chuyển hướng sang lĩnh vực mới. Cát khí vượng giúp khả năng thành công cao hơn, lợi nhuận thu về cũng tăng gấp bội, đường tài lộc hanh thông thuận lợi.

Đã may mắn còn gặp thời vận tốt kể từ ngày 26/7 âm lịch trở đi, 3 con giáp đi lạc vào ngõ Thần Tài, tiền tài gia tăng vượt trội - Ảnh 2
Theo tử vi cho thấy, kể từ ngày 26/7 âm lịch, tài lộc của người tuổi Mão chuẩn bị đón nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, bắt đầu từ ngày 26/7 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ được 3 ngôi sao may mắn mang tên: “Long Đức”, “Tử Vi”, “Tam Đài” chiếu rọi mang đến nhiều tin vui, phước lành. Nếu bạn là một người có ước mơ, hoài bão thì hãy kiên trì theo đuổi nó để trong thời gian này hứa hẹn sẽ thu được thật nhiều thành tựu bất ngờ.

Nếu có ý định làm gì to lớn thì thời gian này chính là cơ hội tốt cho cuộc sống của những người tuổi Sửu bước sang trang mới trong sự giàu có. Đến lúc chín mùi, tài vận sẽ tự động đến khiến bạn choáng ngợp. Tuy nhiên, tuổi Sửu cần cẩn trọng hơn trong lời nói vì có thể sẽ đắc tội với người khác chỉ vì dùng từ thô lỗ.

Đã may mắn còn gặp thời vận tốt kể từ ngày 26/7 âm lịch trở đi, 3 con giáp đi lạc vào ngõ Thần Tài, tiền tài gia tăng vượt trội - Ảnh 3
Theo tử vi, bắt đầu từ ngày 26/7 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ được 3 ngôi sao may mắn mang tên: “Long Đức”, “Tử Vi”, “Tam Đài” chiếu rọi mang đến nhiều tin vui, phước lành - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời se duyên lành cho 3 con giáp trong 7 ngày tới, vận may mỉm cười, trúng số độc đắc, phú quý đến tay, tiền đếm không xuể

Trời se duyên lành cho 3 con giáp trong 7 ngày tới, vận may mỉm cười, trúng số độc đắc, phú quý đến tay, tiền đếm không xuể

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới, những con giáp này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 7 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 33 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 55 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 10 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi