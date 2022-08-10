Trúng số độc đắc sau 17 giờ ngày mai (11/8/2022), ơn trên chiếu cố cho phú quý, 3 con giáp may mắn nhận vàng nhận bạc, vận tài lên hương, ấm no sung túc

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 14:28

Tử vi 12 con giáp có nói, sau 17 giờ ngày mai (11/8/2022), 3 con giáp này có số phát tài, phú quý vinh hoa theo chân, giàu sang bạt ngàn, như ý cát tường.

Tuổi Mão

Sau 17 giờ ngày mai (11/8/2022), vận trình người tuổi Mão sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa vượt trội. Nếu thời gian trước tuổi Mão có may mắn 1 thì thời điểm này sẽ may mắn 10, mọi việc suôn sẻ, sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức đến một mức độ không ngờ.

Theo tử vi 12 con giáp, bất kể tuổi Mão làm việc gì cũng dễ dàng tìm được cơ hội để thăng hoa, đối với những người làm công ăn lương, thì sẽ có cơ hội được tăng lương, tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập dễ dàng. Đối với những người làm kinh doanh, nếu con giáp may mắn này thấy ổn thì cứ dốc hết sức mình, cuộc sống thời gian tới có khi sẽ trở thành đại gia.

con giap may man 1
Sau 17 giờ ngày mai (11/8/2022), vận trình người tuổi Mão sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp có nói, tuổi Ngọ làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài sau 17 giờ ngày mai (11/8/2022). Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Người tuổi Ngọ hãy tranh thủ cơ hội này để đi theo học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Khi bắt đầu học đầu tư, kinh doanh, bạn nên bắt đầu từ những mối nhỏ rồi sau đó hãy lớn dần lên. Tuổi Ngọ hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, bồi dưỡng tri thức, sẵn sàng thách thức hoàn cảnh, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong tương lai.

con giap may man 2
Tử vi 12 con giáp có nói, tuổi Ngọ làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài sau 17 giờ ngày mai (11/8/2022) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau 17 giờ ngày mai (11/8/2022), những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của họ sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì không sợ nghèo khó. Chỉ cần tuổi Dần vững tâm thì việc gì cũng có thể vượt qua được.

con giap may man 3
Sau 17 giờ ngày mai (11/8/2022), những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, PHÚ QUÝ NGÚT NGÀN, 3 con giáp này bản lĩnh tăng cao, vận may tới tay, được Quý Nhân hậu đãi nên thành công vang dội, giàu có bất ngờ

Sau hôm nay, PHÚ QUÝ NGÚT NGÀN, 3 con giáp này bản lĩnh tăng cao, vận may tới tay, được Quý Nhân hậu đãi nên thành công vang dội, giàu có bất ngờ

Tử vi 12 con giáp có nói, sau hôm nay, 3 con giáp này có số mệnh hoàng kim, công danh sự nghiệp thành toại, vạn sự như ý, giàu có lên đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 11/8/2022 tử vi ngày 11/8 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng