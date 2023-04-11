Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', thăng hoa cả tiền lẫn tình, giàu sang phú quý sau 16h30 ngày 11/4/2023.

Tuổi Mùi Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ trở nên rực rỡ. Cơ hội giúp cho con giáp này đón tài lộc về nhà rất lớn nên chỉ cần trở nên nhạy bén chút đỉnh thì có thể sớm nâng cao nguồn thu nhập hiện tại của mình. Người tuổi này làm việc coi trước coi sau nên có thể thu về cho mình một khoản tiền rủng rỉnh, đáng mơ ước. Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khởi sắc. Tình cảm gia đình được duy trì hài hoà nhờ những nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Sự nghiệp của người tuổi Tuất diễn ra hanh thông. Người tuổi này sớm nhận được tin vui liên quan đến con đường công danh. Đặc biệt là khi cấp trên tín nhận và đồng nghiệp tin tưởng nên cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Con giáp này không cần lo nghĩ đến chuyện tiền nong như trước nhờ có một nguồn doanh thu vững vàng từ công việc chính và nghề tay trái. Vận trình tình duyên nở rộ. Những người còn độc thân hấp dẫn đối phương không chỉ bởi vẻ ngoài mà còn bởi tính cách tinh tế. Xung quanh bạn có rất nhiều vệ tinh, nhưng trước khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cần phải dành thời gian để tìm hiểu đối phương.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi sẽ khởi sắc hơn trong công việc so với trước đây. Bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. Không chỉ vậy, bạn có thể mở rộng công việc làm ăn hoặc hùn hạp vốn, liên kế kinh doanh mới. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân mà việc làm ăn kinh doanh hay ngoại giao, bạn đều gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ. Với phương diện tình cảm, con giáp này sẽ trở nên hanh thông và êm đẹp. Dù là tình yêu hay tình bạn thì người độc thân cũng đều gặp nhiều cát lành. Ngoài ra, đào hoa vượng giúp cho người có đôi luôn được khăng khít, bền chặt. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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