Trúng số độc đắc đúng 3 ngày liên tiếp (15/9-17/9/2023), 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 11:45

3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa vào 3 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này có thể nói là như "cá gặp nước", tính tình thoải mái, dễ chịu. Bạn được hai sao may mắn là Tài tinh và Tán tài chiếu mệnh. Đồng thời, vận may của bạn bùng nổ, sự nghiệp phất lên, tình yêu đích thực đến cửa, mọi việc suôn sẻ. 

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có Thần tình ái chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Thời điểm đầu năm thế này, bạn nên giữ tinh thần tích cực và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày liên tiếp (15/9-17/9/2023), 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Cùng với đó, tài lộc và tích lũy của họ cũng gia tăng, bảo đảm cuộc sống của họ được cải thiện. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn có thể nhận được hỷ sự, đó có thể là thành quả mà họ đã gặt hái được trong quá trình nỗ lực trước kia.

Vận trình tình cảm của bạn hứa hẹn có bước nhảy vọt đáng kể. Người độc thân nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì phải mạnh dạn đi theo cảm xúc của chính mình. Nếu trái tim rung động và xao xuyến có nghĩa là bạn nên can đảm bày tỏ tình cảm với người đối diện.

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày liên tiếp (15/9-17/9/2023), 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngựa sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong một khoảng thời gian tương đối, đồng thời họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi.

Tình cảm có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng sau một tuần ảm đảm. Có lẽ không khí đầu năm sẽ khiến cho bạn và người ấy vui vẻ hơn, gạt bỏ mọi nỗi buồn trong quá khứ. Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó.

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày liên tiếp (15/9-17/9/2023), 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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