Trúng số độc đắc đúng 18h chiều mai (27/8), Thần Tài đặt hũ vàng trước cửa, 3 con giáp có tin vui tới tấp, hưởng trọn lộc trời, ‘quơ tay’ là vét hết tiền trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 06:17

Tử vi 2022 có những con giáp may mắn, cơ hội làm giàu phất lên cao nhờ có Thần Tài ‘nổ lộc’.

Tuổi Thìn

Thời gian vừa qua, tuổi Thìn đã vô cùng nỗ lực làm việc và bước qua nhiều khó khăn, chính vì vậy, đúng 18h chiều mai (27/8), tử vi chỉ ra con giáp này sẽ được trời thương ban phát tài lộc. Từ giờ đến cuối tháng, tuổi Thìn sẽ gặp rất nhiều may mắn, rực rỡ, nhờ vậy mà mọi việc đều trở nên hành thông, thuận lợi.

Bước vào thời gian này, tuổi Tý có thể thảnh thơi ngồi đợi tin vui, tiền bạc ghé đến trước cửa. Cuộc sống tuổi Thìn khởi sắc, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, người làm ăn kinh doanh sẽ có lối đi riêng, việc đầu tư sinh lời chỉ trong tầm tay, thậm chí độc đắc vài tỷ bạc. Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, có cơ hội tăng lương, thăng thức. Cuộc sống thăng hoa đáng mong chờ.

Trúng số độc đắc đúng 18h chiều mai (27/8), Thần Tài đặt hũ vàng trước cửa, 3 con giáp có tin vui tới tấp, hưởng trọn lộc trời, ‘quơ tay’ là vét hết tiền trong thiên hạ - Ảnh 1
Con giáp Thìn có đầy cơ hội thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng và có tinh thần cầu tiến nên dù xuất phát điểm thấp đến mấy Dậu vẫn có thể vươn lên đổi đời, chứng minh năng lực chốn thương trường. Trúng số độc đắc đúng 18h chiều mai (27/8), đắc tài đắc lộc, ăn nên làm ra nên con giáp giàu sang này đếm tiền sái tay, sung sướng như tiên.

Đặc biệt, tử vi có nói Dậu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, lộc lá ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Trúng số độc đắc đúng 18h chiều mai (27/8), Thần Tài đặt hũ vàng trước cửa, 3 con giáp có tin vui tới tấp, hưởng trọn lộc trời, ‘quơ tay’ là vét hết tiền trong thiên hạ - Ảnh 2
Con giáp Dậu bùng nổ lộc suốt năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp luôn tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân, không ngừng phấn đấu, thử sức ở lĩnh vực mới nên họ sớm thành công. Có chức có quyền lại có tiền nên Thân tiêu pha thả ga cũng không lo cạn ví.

Trúng số độc đắc đúng 18h chiều mai (27/8), Thân sẽ một bước thăng hoa, giàu sang chạm đỉnh. Thần tài rót lộc vào nhà, thần may mắn phù trợ nên Thân chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Sau chuỗi ngày vất vả, những ngày tháng 8 âm lịch sắp tới, thu nhập của tuổi Thân sẽ vô cùng rủng rỉnh, tài chính không cần phải lo nghĩ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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