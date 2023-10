Người tuổi Tỵ đều công thành danh toại khi tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa mỉm cười nên họ buộc phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tử vi dự báo đúng 16h00 ngày mai ngày (2/11), cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều biến động, từ đầu năm trở đi, sự nghiệp khá trắc trở, tài vận cũng không được như ý muốn. Tuy nhiên, tháng 11 này tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn chưa từng thấy.

Tử vi dự báo đúng 16h00 ngày mai ngày (2/11), tuổi Tỵ làm đâu may đấy, tiền tài “kéo nhau” đến gõ cửa, ngồi không cũng trúng tiền tỷ vào cuối ngày. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi ngày mai ngày (2/11), tuổi Tỵ sẽ trả được hết nợ nần, nếu không thì cũng tìm được cách để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Không những thế, tài lộc của họ cũng rủng rỉnh hơn hẳn so với trước đây.