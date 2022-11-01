Trong vòng 15 ngày đầu tiên tháng 11, Cát tinh soi chiếu, 3 con giáp đón cơ hội đổi đời, may mắn dồn dập, trúng số độc đắc bất ngờ, tài vận lên hương, tiền về như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 20:49

3 con giáp này được trời ban nhiều phước lành, có cơ hội gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống trong vòng 15 ngày đầu tiên tháng 11.

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp thì trời sinh những người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, họ là những người không gặp nhiều may mắn trong giai đoạn trung vận. Những người tuổi Dậu phần lớn đều công thành danh toại, sự nỗ lực và cố gắng không ngừng đã giúp họ gặt hái được quả ngọt, xứng đáng với công sức bỏ ra.

Trong vòng 15 ngày đầu tiên tháng 11, Cát tinh soi chiếu, 3 con giáp đón cơ hội đổi đời, may mắn dồn dập, trúng số độc đắc bất ngờ, tài vận lên hương, tiền về như thác đổ - Ảnh 1
Trong vòng 15 ngày đầu tiên tháng 11, tuổi Dậu đón cơ hội đổi đời, may mắn dồn dập, trúng số độc đắc bất ngờ, tài vận lên hương, tiền về như thác đổ. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong vòng 15 ngày đầu tiên tháng 11, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội may mắn đổi đời họ sẽ có những bước tiến mới trong tài vận của mình. Công việc của họ dễ dàng thăng quan tiến chức, tăng lương tăng bổng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong thời gian này người tuổi Dậu nên tập trung hết sức mình cho công việc để tạo bước tiến mới cho tương lai của mình thêm phần tốt đẹp.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia tử vi thì trong vòng 15 ngày đầu tiên tháng 11, người tuổi Thân được thần tài độ mạng nên đi đâu cũng gặp nhiều may mắn. Thời gian này người tuổi Thân có cuộc sống viên mãn, thu nhập của những người thuộc con giáp Thân khá rủng rỉnh, tăng lên bất ngờ.

Trong vòng 15 ngày đầu tiên tháng 11, Cát tinh soi chiếu, 3 con giáp đón cơ hội đổi đời, may mắn dồn dập, trúng số độc đắc bất ngờ, tài vận lên hương, tiền về như thác đổ - Ảnh 2

Trong thời gian này nhờ có lộc về đường tiền bạc nên chất lượng cuộc sống của người tuổi Thân trong tháng 1 được nâng cao đáng kể, cuộc sống thăng quan tiến chức ầm ầm không lo thiếu thốn, túng bấn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ bản tính chăm chỉ, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội. Người sinh năm này rất ưa nhìn, học hành xuất sắc, có năng lực làm việc mạnh mẽ. Trong giao tiếp, con giáp này thể hiện mình là người tài giỏi, tự tin, nhiệt tình và hài hước. Điểm yếu của người tuổi Tỵ là dễ yếu lòng và hay tủi thân.

Trong vòng 15 ngày đầu tiên tháng 11, Cát tinh soi chiếu, 3 con giáp đón cơ hội đổi đời, may mắn dồn dập, trúng số độc đắc bất ngờ, tài vận lên hương, tiền về như thác đổ - Ảnh 3

Trong vòng 15 ngày đầu tiên tháng 11, người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Họ có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Những người tuổi này làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh sinh lời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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